Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το θάνατο της Λένας Σαμαρά
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στη ζωή από τον πόνο του γονιού που χάνει το παιδί του», αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης, για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, η οποία ήταν κόρη του Αντώνη Σαμαρά. Οι «κιτρινόμαυροι» στέκονται στο μεγάλο πόνο του γονιού που «χάνει» το παιδί του, ενώ παράλληλα εύχονται δύναμη και κουράγιο.
Η ανακοίνωση:
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στη ζωή από τον πόνο του γονιού που χάνει το παιδί του.
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές…
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.
Κουράγιο και δύναμη… »
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας - Ήχησε το 112
17:25 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ρούμπιο: Τι συζήτησαν
17:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το θάνατο της Λένας Σαμαρά
15:48 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ