O «Σκοπελίτης» παλεύει με τα κύματα εν μέσω θαλασσοταραχής στο Αιγαίο - Δείτε βίντεο
Το ταξίδι του «Σκοπελίτη» παρά τα πολλά μποφόρ που επικρατούν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Βίντεο καταγράφει το πλοίο «Σκοπελίτης» να δίνει μάχη με τα κύματα στο Αιγαίο εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες το πλοίο συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του, αφού ο «Σκοπελίτης» προμηθεύει με είδη ανάγκης τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Ο «Σκοπελίτης» εκτελεί δρομολόγια από και προς Δονούσα, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη.
Δείτε βίντεο από τη μάχη του με τα κύματα:
Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1986, έχει μήκος 45μ. και πλάτος 8μ. και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 340 επιβάτες και 11 αυτοκίνητα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο
19:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στoν ΒΟΑΚ
19:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ