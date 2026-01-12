O «Σκοπελίτης» παλεύει με τα κύματα εν μέσω θαλασσοταραχής στο Αιγαίο - Δείτε βίντεο

Βίντεο καταγράφει το πλοίο «Σκοπελίτης» να δίνει μάχη με τα κύματα στο Αιγαίο εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες το πλοίο συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του, αφού ο «Σκοπελίτης» προμηθεύει με είδη ανάγκης τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Ο «Σκοπελίτης» εκτελεί δρομολόγια από και προς Δονούσα, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη.

Δείτε βίντεο από τη μάχη του με τα κύματα:

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1986, έχει μήκος 45μ. και πλάτος 8μ. και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 340 επιβάτες και 11 αυτοκίνητα.