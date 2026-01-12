ΠΑΣΟΚ για κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: Fast track η διαδικασία

Στο μικροσκόπιο του του τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα του Μιχάλη Κατρίνη βρέθηκαν οι κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με τη νέα ιεραρχία στο στράτευμα.

Αναλυτικά αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Πρωτοφανής η απαξίωση του κ. Δένδια προς τους στρατιωτικούς

Πριν καν στεγνώσει το μελάνι του νέου νομοσχεδίου Δένδια, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εφάρμοσε αμέσως τις διατάξεις του, δρομολογώντας μέσα στο Σαββατοκύριακο fast track κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Παρασκευή βράδυ ψηφίστηκε, Σάββατο πρωί πήρε ΦΕΚ, Σάββατο απόγευμα άρχισε να εφαρμόζεται.

Προκαλεί, δε, εντύπωση το γεγονός ότι λίγη ώρα μετά τη συγκρότησή του, την Κυριακή, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατόρθωσε να εξετάσει αναλυτικά τα βιογραφικά και να προχωρήσει σε έκτακτες κρίσεις 108 Ταξιάρχων Όπλων και Σωμάτων, εκ των οποίων οι 18 προήχθησαν.

Η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να συζητηθεί και να ψηφιστεί το επίμαχο νομοσχέδιο στην περίοδο εορτών, κατέδειξε την πολιτική αγωνία να υποβαθμιστούν οι πρωτοφανείς αντιδράσεις των στρατιωτικών.

Η σπουδή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να ξεκινήσουν οι κρίσεις αμέσως μετά την ψήφιση του νέου νόμου και να κρίνονται μέσα σε 3 ώρες εκατοντάδες αξιωματικοί από ένα νεοσύστατο σώμα προκαλεί εύλογες απορίες και σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αρτιότητα της διαδικασίας.

Η απαξίωση του κ. Δένδια προς τους στρατιωτικούς και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου είναι πρωτοφανής, συνεχής, ανησυχητική και εθνικά επικίνδυνη.

Και οι κρίνοντες, κρίνονται.

