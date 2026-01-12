GIO Καραντώνης: O viral παίκτης του Survivor – Οι ατάκες και η ζωή πριν το ριάλιτι

Ένα 24ώρο μετρά στον τηλεοπτικό αέρα το «Survivor» του ΣΚΑΪ και ήδη όλοι ασχολούνται με τον GIO Καραντώνη. Ο παίκτης, που ανήκει στην ομάδα των Αθηναίων, έκανε αισθητή την παρουσία του με τις ατάκες και το προφίλ που προσπαθεί να «πλασάρει», ενώ αναμένεται να ανάψει φωτιές με τη στρατηγική του.

Στο επίσημο βιογραφικό, που έδωσε στη δημοσιότητα το κανάλι, ο 28χρονος τονίζει ότι «διαθέτει αυτοπεποίθηση και πιστεύει πως χωρίς πάθος κανείς δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά σε αυτό με το οποίο ασχολείται. Αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ιδίως τον Αριστοτέλη. Είναι Ελληνοαμερικανός music executive, παραγωγός και επιχειρηματίας της σύγχρονης urban σκηνής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έντονη επιρροή από το αμερικανικό hip-hop περιβάλλον, δραστηριοποιείται στη μουσική βιομηχανία τόσο ως manager όσο και ως ιδρυτής δισκογραφικών projects»…

https://www.instagram.com/p/DTXsyKYgFMb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Γνώριμο πρόσωπο των social media, πριν ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο «Πρωινό» και τα είχε πει όλα! «Είμαι entrepreneur. Είμαι παραγωγός και πιο πολύ μπίζνες τώρα. Ήμουν παραγωγός, ηχολήπτης, dj, ανοίξαμε στούντιο. Όλοι φεύγουν από την πατρίδα, εγώ επέστρεψα όμως. Πρώτη φορά που ήρθα μετά από πολλά χρόνια, πήγα με τον μικρό μου αδερφό τον Μπέντζι σε κλαμπ και έφαγα πόρτα γιατί φορούσα αλυσίδες, σκουλαρίκια, κανονικά όπως στην Αμερική και μου έλεγαν "Πού μπαίνεις έτσι;". Και τους λέω "Μάγκες είμαι εδώ για τα μπουκάλια" και μου είπαν "Α, για τα μπουκάλια. Έλα μέσα"», είχε πει.

Ο GIO ήταν έτοιμος να ασχοληθεί με την τηλεόραση, γι' αυτό και πήρε την απόφαση να μπει στο «Survivor»: «Θα έκανα τηλεόραση, εννοείται. Πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στα πρότζεκτ που προσφέρω εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλω να με δουν και να περιμένουν έναν τράπερ, έναν κακό, πονηρό απατεώνα. Δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Τα πρότζεκτ που προσφέρω εγώ είναι το μέλλον της τηλεόρασης, όπως το Hustle House. Είναι το πρώτο ραπ ριάλιτι σόου. Εκεί μέσα δεν υπάρχουν βρισιές. Υπάρχει μόνο εξέλιξη. Μαθαίνουμε στα παιδιά, τους φτιάχνουμε σαν καλλιτέχνες, τους βάζουμε σε μία βίλα και βγαίνουν σούπερ σταρ».

Οι πρώτες ατάκες στο «Survivor»

Ο 28χρονος Ελληνοαμερικανός ανήκει στην ομάδα των Αθηναίων και από τα πρώτα λεπτά του «Survivor» χάρισε απολαυστικές ατάκες, που τον έκαναν viral.

«Εγώ δεν έχω καμία ιδέα πώς να χτίσω καλύβα. Ούτε πώς να κόψω καρύδα. Εγώ έτρωγα καπνιστό ελάφι πριν δύο μέρες σε ρετιρέ στην Αθήνα. Τώρα, κοίτα εδώ…. Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Υπάρχουν μερικοί που είναι πολλοί δυνατοί και ξέρουν τι κάνουν, εδώ χτίζουν βίλα… Όπως είπε ο Σωκράτης: ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω τίποτα», είπε.

Στη συνέχεια, ο παίκτης εξήγησε πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Περισσότερο θεωρεί ότι θα τονώσει την ψυχολογία των συμπαιχτών του: «Κοίτα εγώ κάνω πράγματα που μπορεί να μην τα δεις. Εγώ δεν ήρθα εδώ να το παίξω ότι χτίζω και κάνω και ράνω. Εγώ ξέρω τα πράγματα που μετράνε, μικρά πράγματα. Ψυχολογία για τους άλλους. Καταλαβαίνω ήδη ότι αυτοί θα με κρατήσουν εδώ μόνο για τη συζήτηση. Και να χάσω στα αθλήματα, δεν φεύγω. Αυτή είναι η δουλειά μου, ψυχολογία, motivation».

Την ώρα που έφτασε στην παραλία το κουτί με τις προμήθειες, ο Gio σχολίασε φανερά απογοητευμένος: «Τα πράγματα που κερδίσαμε τα θεωρώ unfair, δηλαδή δεν το θεωρώ σωστό αυτό, δηλαδή βρέχει τώρα, πήραμε 2-3 κουβέρτες, ενώ βρέχει, πήραμε μία κατσαρόλα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο να σας πω την αλήθεια, κανένα φαγητό ή τις τσάντες μας με παπούτσια, ρούχα».

