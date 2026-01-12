Survivor: Μπήκε με φόρα στους πίνακες τηλεθέασης – Οι παίκτες που ξεχώρισαν

Ανανεωμένο και καλοστημένο, με αρκετές αλλαγές μα κυρίως με ενδιαφέροντες παίκτες που έχουν να δώσουν πολλά στη μάχη του ριάλιτι, το «Survivor» επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής και μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη για τα στελέχη του ΣΚΑΪ και τον Ατζούν Ιλιτζαλί, αφού το πρότζεκτ πρόλαβε τον ανταγωνισμό [που επιστρέφει από τις 18 Ιανουαρίου] και κέρδισε τις εντυπώσεις στην τηλεθέαση.

Το «Survivor» συγκέντρωσε 22,7% στο γενικό σύνολο και 18,8% στο δυναμικό κοινό, κάνοντας πρεμιέρα με το δεξί. Το επεισόδιο τα είχε όλα… από ανακοινώσεις μέχρι δυνατό αγώνισμα και παίκτες που έδειξαν ότι θα ξεχωρίσουν.

Οι Επαρχιώτες κατέκτησαν την πρώτη ασυλία της χρονιάς απέναντι στους Αθηναίους, επικρατώντας με 10-4. Το πρώτο συμβούλιο της χρονιάς ακολούθησε με τη Σταυρούλα Ποτήρη από τους Αθηναίους να είναι υποψήφια προς αποχώρηση. «Εντάξει, δεν μου αρέσει. Το καταλαβαίνω, κάποιον έπρεπε να ψηφίσουν. Υποθέτω ότι τους φάνηκα πιο αδύναμη σήμερα στο αγώνισμα. Δεν έχουμε κάποιο άλλο κριτήριο, δεν έχουμε κάποιο θέμα στη συμβίωση. Υποθέτω είναι γι’ αυτό. Είναι σεβαστό, προχωράμε», σχολίασε η παίκτρια.

Οι παίκτες που ξεχώρισαν

Ο πρώην τερματοφύλακας Μιχάλης Σηφάκης έκανε ποδαρικό με το δεξί στον Άγιο Δομίνικο, καθώς από το πρώτο επεισόδιο απέδειξε ότι θέλει να αναλάβει ρόλο αρχηγού στους Επαρχιώτες. «Είμαι ο Μιχάλης Σηφάκης, 41 χρονών, από το Ηράκλειο Κρήτης. Πρώην διεθνής τερματοφύλακας. Από 17,5 είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Νομίζω πως το ποδόσφαιρο διαμόρφωσε και τον χαρακτήρα μου. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να βγω ψεύτικος. Προτιμώ να βγω αληθινός και αντιπαθής, παρά συμπαθής και ψεύτικος», ανέφερε χαρακτηριστικά on camera.

Ένας ακόμη Επαρχιώτης, ο Γιώργος Πολύχρος, σχολιάστηκε καθώς εντόπισε στο έδαφος ένα μικρό πλάσμα με κέλυφος και αποφάσισε να το δοκιμάσει. «Η συμπαίκτριά μου, η Δήμητρα, βρήκε ένα κοχυλάκι. Στην αρχή το ονομάσαμε σκουλήκι, αλλά μετά που το σκεφτήκαμε, επειδή είχε το σχήμα έτσι αστακού, καβουριού, το ονομάσαμε αστακοκαβουρογαριδοκόχυλο», δήλωσε στην κάμερα ο Γιώργος Πολύχρος.

Μία άλλη πλευρά έδειξε ο Μάνος Μαλλιαρός, ο αδερφός του γνωστού δημοσιογράφου Γιάννη Μαλλιαρού. Ο παίκτης μίλησε για το σοκ του παιχνιδιού, την αναμονή μέσα στη βροχή και τα πρόσωπα που σκέφτεται πίσω στην Ελλάδα, με την κοπέλα του να έχει τον πρώτο ρόλο. «Κι αν έλεγα ΟΚ, είναι ένα βράδυ, θα περάσει, αύριο θα ’ναι μια καλύτερη μέρα, όλα καλά… Σήμερα που έχεις περάσει το ζόρι, λες “πάμε να το ξαναζήσουμε”. Δεύτερη μέρα, πάλι τα ίδια. Σκέφτεσαι διάφορα από πίσω. Σκέφτεσαι οικογένεια, φίλους, κοπέλες. Είναι δύσκολο. Να ξέρεις ότι είναι άτομα πίσω σου, τα οποία σε περιμένουν, θέλουν να είσαι υγιής, να είσαι στα ζεστά, να είσαι φαγωμένος… και εσύ είσαι εδώ», λύγισε στην κάμερα ο Μάνος Μαλλιαρός βάζοντας τα κλάματα.

Οι αλλαγές στη διαδικασία αποχώρησης

«Θα έχουμε κάθε εβδομάδα τρεις αγώνες ασυλίας. Από τρία αντίστοιχα συμβούλια θα βγαίνουν τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση. Στη συνέχεια ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές, ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να σώσει τον έναν. Οι δύο που θα απομείνουν φτάνουν σε μονομαχία. Ο νικητής συνεχίζει, ο άλλος επιστρέφει στην Ελλάδα», είπεο Γιώργος Λιανός.

