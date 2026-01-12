Ειρήνη Μουρτζούκου: «Η Πόπη ήθελε την ελευθερία της» - Τι κατέθεσε για την υπόθεση του Παναγιωτάκη

Νέα στοιχεία στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, σε έγγραφα που κατέθεσε στη Δικαιοσύνη αναφέρει: «Στις 5 Αυγούστου ξύπνησε πρώτα η Φωτεινή, η φίλη της Πόπης, η οποία για κάποιον ανεξήγητο λόγο εκείνο το πρωινό βιαζόταν να φύγει γρήγορα από το σπίτι για να μεταβεί με λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Λεχαινά. Μάλιστα ζητούσε επίμονα να την πάω στον σταθμό του ΚΤΕΛ από τις 09:30 το πρωί παρόλο που το δρομολόγιο ήταν στις 11:00. Πράγματι πήγα την Φωτεινή με το αυτοκίνητο στα ΚΤΕΛ και επέστρεψα στο σπίτι. Στο μεταξύ είχε ξυπνήσει και ο Παναγιωτάκης, ο οποίος όσο εγώ έλειπα έμεινε με την Πόπη στο σπίτι».

Η ίδια συνεχίζει: «Όταν ξύπνησε το παιδί, η Πόπη ετοίμασε το γάλα του και τον τάισε αλλά ο Παναγιωτάκης δεν είχε πολλή όρεξη. Καθίσαμε με την Πόπη στο καθιστικό σε ένα τραπέζι πίσω από το οποίο ήταν ο Παναγιωτάκης στο βρεφικό κάθισμά του και συζητούσαμε. Η Πόπη προσπάθησε δύο φορές να ταΐσει τον Παναγιωτάκη, αρχικά μπισκότο κρέμα και μετά παιδικό γιαούρτι. Δεν ήθελε να φάει, γεγονός που εκνεύρισε την Πόπη η οποία απευθύνθηκε στον μικρό με έντονη διάθεση και ύβρεις».

«Η Πόπη τις τελευταίες εβδομάδες είχε κουραστεί από τις ευθύνες του παιδιού και ζητούσε την ελευθερία της. Μου είχε αναφέρει ότι προτιμούσε να μην υπάρχει στη ζωή της ο Παναγιωτάκης και της είχα πει πως αν δεν τον θέλει, θα φροντίσω να τον μεγαλώσω εγώ. Στις 12:00 με 12:30 σηκωθήκαμε για να ασχοληθούμε με τις δουλειές του σπιτιού. Εγώ πήγα να καθαρίσω το μπάνιο και η Πόπη θα πρόσεχε το παιδί και θα έκανε τις υπόλοιπες δουλειές του σπιτιού. Ενώ βρισκόμουν στο μπάνιο, η Πόπη άρχιζε να μου φωνάζει ‘έλα γρήγορα, το παιδί δεν είναι καλά’. Βγαίνοντας από το μπάνιο είδα την Πόπη να είναι πάνω από το καρότσι του παιδιού. Αμέσως, το πήρα στην αγκαλιά μου και άρχισα να του κάνω μαλάξεις γιατί είδα ότι δεν είναι καλά».

Όπως σημειώνει: «Πίστευα ότι είναι ζωντανό ακόμα γιατί ήταν ζεστό και άρχισε να κάνει εμετό με κόκκινο χρώμα. Συνολικά έλειψα στο μπάνιο 5 με 10 λεπτά και δεν είχα οπτική επαφή με τον Παναγιώτη και δεν γνωρίζω τι συνέβαινε στον χώρο. Η Πόπη περιγράφει ψευδώς, ανάποδα τα γεγονότα. Στη διαδρομή για το νοσοκομείο ποτέ δεν μίλησα με τη γιαγιά του Παναγιωτάκη. Η Πόπη πριν μιλήσω στους αστυνομικούς επέμενε να μην καταθέσω και να μην πω τίποτα. Άρχισε να μου λέει πως είχε συνεννοηθεί με τη μητέρα της τι να πω και πώς έπρεπε να την καλύψω. Συγκεκριμένα, μου έλεγαν ότι οι δυο τους είχαν συμφωνήσει πως δεν πρέπει να αναφερθεί ότι το παιδί έφυγε από τα χέρια της Πόπης αλλιώς θα έχανε την επιμέλεια του άλλου παιδιού της. Χειραγωγούμενη, επειδή δεν ήθελα να έχει πρόβλημα η Πόπη με τον πρώην άντρα της, είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει τόσο η Πόπη όσο και η Φωτεινή».

«Μετά τις αποδείξεις που υπάρχουν στα χέρια μας, να είστε βέβαιοι ότι αυτή η κατάθεση της Ειρήνης αποτυπώνει την μία και μοναδική αλήθεια», λέει ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής.

«Επιμένει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του Παναγιωτάκη. Κατατέθηκε σήμερα ένα USB στο οποίο υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία».

