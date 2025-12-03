Ειρήνη Μουρτζούκου: Το τετράδιο στη φυλακή και τα γράμματα στα παιδιά που σκότωσε

Μια μόλις ημέρα, πριν η Ειρήνη Μουρτζούκου κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στον εισαγγελέα, φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για το «τετράδιο» που τηρεί εντός των φυλακών Κορυδαλλού.

Τετράδιο στο οποίο καταγράφει τις «σκέψεις» της, σχετικά με τα παιδιά τα οποία η ίδια έχει ομολογήσει ότι σκότωσε. Και στο οποίο τους απευθύνεται με «λόγους αγάπης».

Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος γράφει γράμματα στα παιδιά που η ίδια σκότωσε.

Σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Αχ παιδί μου πανέμορφο που σε είχα στην αγκαλιά μου, που έπαιζα μαζί σου, που σου μίλαγα και με κοιτούσες χαμόγελο μου. Ήθελες πάντα την Πέπα σου για να κοιμάσαι. Ήθελες να καταλαβαίνεις ότι είμαι κοντά σου. Μακάρι να γύρναγα τον χρόνο πίσω και να σε είχα στην αγκαλιά μου. Στο ορκίζομαι ότι θα δώσω και τον δικό μου αγώνα και ας με κατηγορούν σπλάχνο μου», γράφει.

«Ο κόσμος λέει πολλά αλλά εσύ Μαρία μου ξέρεις πόσο σε αγαπάω» γράφει για τη δεύτερη κόρη της που ίδια ομολόγησε πως σκότωσε μέσα στο νοσοκομείο πριν ακριβώς από δύο χρόνια.

Και με αφορμή αυτή την ... μαύρη επέτειο σημειώνει: «Σε αγαπάω άγγελε μου, Παιδί μου όμορφο χρόνια αιώνια και αγγελικά… Κλείνεις τα δύο χρόνια κι εγώ δεν θα είμαι εκεί παιδί μου. Σπλάχνο μου σε αγαπώ. Μου λείπεις πολύ παιδί μου και ο κόσμος λέει πολλά αλλά εσύ από εκεί ψηλά ξέρεις πόσο σε αγαπώ, πόσο πονάω Μαρία μου που δεν σε έχω κοντά μου στην αγκαλιά μου».

Ενώ σε άλλο σημείο απευθύνεται σε όλα της τα παιδιά:

«Αγγελούδια μου, Αχ πόσο πολύ σε θέλω. Έλα πάλι σου φωνάζω στην ζεστή μου αγκαλιά. Άγγελε μου πώς μου λείπεις, πόσο σε αγαπώ! Σε έχω μέσα στην καρδιά μου. Άλλο δεν μπορώ, σε γυρεύω στα όνειρα μου. Ψάχνω να σε βρω, έφυγες τόσο μακριά μου και εγώ αιμορραγώ θησαυρέ μου. Έρχεσαι στα όνειρα μου και πάω να τρελαθώ».

«Θα είστε πάντα η φυλακή μου», γράφει σε ένα δεύτερο γράμμα.

«Αγγελούδι μου πώς μου λείπεις. Κοιτάω τις φωτογραφίες σου και αιμορραγώ. Σε αγαπώ, η μαμά σου. Θησαυρέ μου θα είστε πάντα η φυλακή άγγελε μου γαλανομάτα μου». Τα δύο γράμματα συνοδεύει και μια ζωγραφιά που έκανε η 25χρονη με έναν φτερωτό άγγελο.

Η αναφορά στον Παναγιωτάκη

«Εκτός από την αδελφή σου, εκεί ψηλά έχεις ακόμα έναν άγγελο, τον Παναγιωτάκη και ξέρω πως είναι ο φύλακας άγγελος σας. Η μαμά να ξέρεις κάθε μέρα σας σκέφτεται παιδιά μου όμορφα».