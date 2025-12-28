Σοκαριστική στιγμή: Κατέρρευσε ο τερματοφύλακας του Σουδάν
«Πάγωσαν» οι θεατές του αγώνα Γουινέα – Σουδάν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, βλέποντας τον τερματοφύλακα Μονγκέντ Ελνέελ να σωριάζεται στον αγωνιστικό χώρο.
Ήταν το 35ο λεπτό του αγώνα Γουινέα – Σουδάν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Μονγκέντ Ελνέελ, τερματοφύλακας των Σουδανών, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. «Παγώνοντας» τους θεατές της αναμέτρησης και όπως είναι λογικό επικράτησε αναστάτωση.
Δεν είχε προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή κάποια επαφή με αντίπαλο. Γι’ αυτό και το ματς σταμάτησε αμέσως. Με τα ιατρικά τιμ και των δύο ομάδων να τρέχουν για τις πρώτες βοήθειες.
Ευτυχώς ο Ελνέελ σηκώθηκε από το χορτάρι και κρίθηκε ικανός να συνεχίσει τον αγώνα. Διώχνοντας την τεράστια ανησυχία που είχε δημιουργηθεί.
