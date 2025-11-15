Ειρήνη Μουρτζούκου: Μοναδική ύποπτη και για το φόνο του Παναγιωτάκη

Mεταγωγή της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου στις φυλακές Κορυδαλλού από την ΓΑΔΑ, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025. Η Ειρήνη Μουρτζούκου κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία στην Ανακρίτρια Ανακριτή Πάτρας και αφού ομολόγησε τις δολοφονίες 4 μωρών, της μικρής της αδερφής το 2014, του παιδιού της φίλης της Κατερίνας το 2021 και των δύο δικών της παιδιών το 2022 και το 2023. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η υπόθεση της Αμαλιάδας μπαίνει στην τελική στροφή της. Η ήδη προφυλακισμένη για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών, Ειρήνη Μουρτζούκου, καλείται τώρα να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις και για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη - την πέμπτη υπόθεση παιδοκτονίας που της αποδίδεται. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εκπομπής, η εισαγγελέας Αμαλιάδας ολοκλήρωσε την έρευνα και τη θεωρεί πλέον τη μοναδική ύποπτη, ενώ οι προσπάθειές της να εμπλέξει τη μητέρα του παιδιού και τρίτα πρόσωπα φαίνεται πως κατέρρευσαν.





Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής η καθομολογία παιδοκτόνος Ειρήνη Μουρτζούκου, ήδη προφυλακισμένη για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών, καλείται να καταθέσει ανωμοτί ως η μόνη ύποπτη και για την δολοφονία του Παναγιωτάκη.

Η εισαγγελέας Αμαλιάδας ολοκλήρωσε την έρευνά της, θεωρεί την Ειρήνη μοναδική ύποπτη και για την πέμπτη υπόθεση παιδοκτονίας και την καλεί να δώσει ανωμοτί κατάθεση στην Ασφάλεια για τη δολοφονία του παιδιού της φίλης της.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της εκπομπής ο δικηγόρος της ζήτησε και έλαβε προθεσμία ως τις αρχές Δεκεμβρίου προκειμένου να προετοιμάσει το υπόμνημα με το οποίο θα καταθέσει ενώ έχει ήδη λάβει αντίγραφο του συνόλου της δικογραφίας

Στη συνέχεια, τον λόγο θα έχει ο ανακριτής, στον οποίο θα απολογηθεί με βάση το βαρύ κατηγορητήριο που συντάσσεται ήδη εις βάρος της.

Όπως όλα δείχνουν οι επίμονες προσπάθειες της Ειρήνης να εμπλέξει στο θάνατο του Παναγιώτη τη μητέρα του, Πόπη Παυλή, αλλά και τρίτα πρόσωπα φαίνεται πως έπεσαν στο κενό. Και ο δεύτερος κύκλος ερευνών της Ασφάλειας που ακολούθησε μετά τις καταγγελίες της Ειρήνης ολοκληρώθηκε. Από τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών και των έλεγχο των τηλεφώνων δεν προέκυψε καμία εμπλοκή της μητέρας του παιδιού ή άλλων προσώπων.

Το εξωτερικό συνεργείο ερευνών της εκπομπής βρέθηκε ζωντανά με την Φωτεινή, τη γιαγιά του άτυχου Παναγιωτάκη και κατέγραψε την πρώτη της αντίδραση μετά τα όσα αποκάλυψε…

“Ήταν σίγουρο ότι δεν θα έβρισκαν τίποτα για την Πόπη στα κινητά. Η Ειρήνη συνέχεια έλεγε κάτι για κάποιον. Μία ήταν η Πόπη, πιο πριν ήταν η Γιώτα και οι άλλες κοπέλες. Με είχε πάρει και τηλέφωνο μέσα από τις φυλακές για να με ρωτήσει πως είμαστε, να μου πει ότι έπεσε και έσπασε το πόδι της και ότι θα πήγαινε να καταθέσει πως δεν έχει σκοτώσει τον Παναγιωτάκη, αλλά ότι εμπλέκονται κι άλλα άτομα. Συνέχεια μου έλεγε να πάω να την δω..”

«Έκανε το παν για να πάρει την Πόπη μαζί της…»

Λίγο πριν τις νέες αποκαλύψεις δημοσιογράφος της εκπομπής μίλησε με την μητέρα της Ειρήνης.

«Έχουμε να μιλήσουμε περίπου μια εβδομάδα. Περιμένει να δει τι γίνεται με τον Παναγιώτη. Τα γυρίζει όλα πίσω μπρος. Τώρα λέει ότι δεν τα έχει σκοτώσει. Δεν βγάζεις άκρη μαζί της. Με παρακαλεί να πάω να την δω αλλά εγώ αλήθεια δεν θέλω. Είναι πολύ δύσκολο, ένα παιδί στο χώμα και ένα παιδί στη φυλακή», λέει χαρακτηριστικά.

Θεωρεί αναμενόμενη την αντίδραση της Ειρήνης να κατηγορήσει την Πόπη για τον Παναγιωτάκη προκειμένου να την πάρει μαζί της.

«Ήταν κάτι που το έλεγε πως ήθελε να πάρει κάποιον μαζί της. Έχει εμμονή με την Πόπη όπως και μαζί μου. Είναι σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα και να κάνει διακοπές εκεί μέσα. Σαν να ζει τη ζωούλα της. Αλήθεια αναρωτιόμουν πως γίνεται να γελάει και να κοιμάται, ενώ έχει κάνει αυτά τα πράγματα και τη ρώτησα. Δεν μπορεί να μου απαντήσει…», προσθέτει.

Η μητέρα της Ειρήνης που δεν γνωρίζει ακόμα τις εξελίξεις για τον Παναγιώτη αναρωτιέται γιατί καθυστερεί η έρευνα

«Αφού έχουν κάνει όλη την έρευνα γιατί δεν λένε τι έγινε και με αυτό το παιδί. Από τον Παναγιωτάκη ξεκινήσαμε και βρέθηκαν τα υπόλοιπα. Την Πόπη την κατηγορεί από εμμονή. Έχουν ψάξει τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα… Οι άλλοι που πρέπει να κυνηγηθούν είναι οι ιατροδικαστές. Γιατί όλα ξεκίνησαν από τα λάθη τους. Αν είχαν βγάλει σωστές ιατροδικαστικές και είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο να κλάψουμε τόσα παιδάκια…», καταλήγει.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο φάκελος οδηγείται στην τελική του φάση.