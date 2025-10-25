Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών παρέδωσε στο Ανθρωποκτονιών το μεγαλύτερο μέρος της ανάλυσης που αφορά στην άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών των προσώπων που ελέγχονται για πιθανή εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη στο θρίλερ της Αμαλιάδας με κεντρικό πρόσωπο την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η τελική έκθεση με όλα τα δεδομένα αναμένεται μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα, ενώ – όπως μεταδίδουν ασφαλείς πηγές – οι Αρχές έχουν πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα, γεγονός που προμηνύει άμεσες εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Τούνελ», κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αναμένεται να μεταβεί στην Αμαλιάδα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι αξιωματικοί θα συναντηθούν με τον νέο εισαγγελέα που έχει αναλάβει τον φάκελο, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα τελικά αποτελέσματα της πολύμηνης έρευνας. Από την επεξεργασία των τηλεφωνικών δεδομένων δεν προέκυψε κάποιο νέο, άγνωστο στοιχείο που να ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα .Ο εισαγγελέας έχει πλέον πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα, γεγονός που θεωρείται προάγγελος ραγδαίων εξελίξεων.

Η εκπομπή επικοινώνησε και με τη γιαγιά του μικρού Παναγιώτη, η οποία σχολίασε τη στάση της Ειρήνης Μουρτζούκου μετά την ομολογία της για τέσσερις παιδοκτονίες. Η κατηγορούμενη άφηνε αιχμές πως η μητέρα του παιδιού και πρώην φίλη της, Πόπη Παυλή, είναι εκείνη που «ξέρει την αλήθεια για το τι συνέβη στον Παναγιώτη». Στην αποκλειστική συνέντευξή της στο «Τούνελ», η γιαγιά του Παναγιωτάκη, Φωτεινή Λιακοπούλου, αποκάλυψε και ένα απίστευτο παρασκήνιο για τα όσα της έλεγε μέσα από της φυλακές η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Αμαλιάδα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε…»

«Έχω αρρωστήσει με τον Παναγιώτη γιατί αργούν πολύ με τις έρευνες. Στο τέλος θα πάθει και τίποτα η Ειρήνη Μουρτζούκου εκεί μέσα … που λένε ότι είναι άρρωστη με την καρδιά της και δεν θα πάρουμε απαντήσεις».

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη τόνισε πως πλέον δεν έχει καμία επαφή με την καθομολογία παιδοκτόνο τεσσάρων παιδιών . Κάθε επικοινωνία διακόπηκε με την Ειρήνη Μουρτζούκου από την ημέρα που οι Αρχές κατάσχεσαν τα τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση…

«Δεν έχει πια τους αριθμούς των κινητών μας , από όταν τα πήρε η ΓΑΔΑ. Θέλαμε να τα πάρουν γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση όμως. Γιατί δεν προχωράει αυτή η υπόθεση δεν καταλαβαίνω, στο τέλος θα πεθάνω και δε θα μάθω τίποτα. Θα κάνω τα πάντα να πάω να την δω αν είναι να μάθω την αλήθεια.»

Σε ερώτηση για τους λόγους που η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου άφησε αιχμές ότι η κόρη της Πόπη μπορεί να είναι εκείνη που έβλαψε το εγγόνι της, απέδωσε τη στάση της στον αρρωστημένο έρωτα που είχε για την κόρη της.

«Η Ειρήνη τα έριχνε αλλού… Για την Πόπη το είχε πει επίτηδες επειδή βγήκε και μίλησε. Είναι υπερβολικά ερωτευμένη με την Πόπη. Άλλη φορά είχε πει ότι τον Παναγιώτη δεν τον πείραξε επειδή ήταν μεγάλος, 15 μηνών.. αν ήταν πιο μικρός θα τον σκότωνε; Όπως όταν είχε πει στην κυρία Νικολούλη ήμασταν καλύτερα στην Αθήνα; Τι εννοεί με όλα αυτά; Για μένα είναι στοιχεία. Εγώ την μάζεψα, την πρόσεξα καλύτερα και από τα παιδιά μου και μετά μάθαινα σιγά σιγά από την κυριά Νικολούλη πράγματα που δεν ήξερα . Δεν της φαινόταν, δεν μου πήγε το μυαλό»

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη δήλωσε πλέον βέβαιη για την ενοχή της.

«Η Ειρήνη τα ρίχνει σε όλους, μια γράφει, μια σκίζει, εκείνη το έχει το κάνει αλλά έχουμε πει ότι είναι άρρωστη στο μυαλό. Έχει τρία πρόσωπα… πιστεύει ότι θα βγει και θα έρθει πίσω σε εμάς. Της τα έχω πει και της ίδιας και μου λέει ¨ρε μάνα μόνο εσύ με καταλαβαίνεις¨… νομίζει ότι έχει σκοτώσει κοτόπουλα. Δεν θυμάται, δεν ξέρει τι έχει κάνει. Μπαίνει ο διάολος μέσα της, σκέφτεται τη μάνα της.»

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη αναφέρθηκε και στα όσα της περιέγραψε κατά την τελευταία επικοινωνία τους η προφυλακισμένη παιδοκτόνος μέσα από την φυλακή… «Μία σκοτώνεται με την Πισπιρίγκου, μια είναι φιλενάδες, την άλλη τσακωνόταν με τη μητέρα του Άγγελου για το ποια έχει σκοτώσει περισσότερα παιδιά… Μου είπε μην ακούς τις βλακείες που λέγονται εδώ μέσα στη φυλακή κάνουμε ό,τι θέλουμε…τρώμε , πίνουμε, περνάμε μια χαρά.

Η καθομολογία παιδοκτόνος σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής, παρακολουθεί στενά την πορεία της έρευνας, όχι όμως για τους λόγους που θα περίμενε κανείς. Όπως φέρεται να λέει σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, το βασικό της ενδιαφέρον είναι να μάθει αν πρόκειται να κατηγορηθεί ή να συλληφθεί η πρώην φίλη της, η Πόπη – γιατί, εκτιμά πως σε μια τέτοια περίπτωση θα μεταφερθεί στην ίδια πτέρυγα των φυλακών όπου κρατείται και η ίδια.