Τραμπ: Συγχαρητήρια στους ηγέτες Ταϊλάνδης και Καμπότζης για την κατάπαυση του πυρός

Φωτ. Αρχείου - Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει με παιδιά κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάσκεψης της NORAD για την επιχείρηση «Tracks Santa» στο κλαμπ του Mar-a-Lago, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη σήμερα τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, οι οποίοι κατέληξαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός χθες Σάββατο για τη συνοριακή τους σύγκρουση, η οποία άφησε τουλάχιστον 47 νεκρούς και σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

"Θέλω να συγχαρώ αυτούς τους δύο σπουδαίους ηγέτες για το λαμπρό έργο τους στην επίτευξη αυτής της γρήγορης και πολύ δίκαιης κατάληξης", έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι περήφανες που βοήθησαν» σε αυτό το ζήτημα.

«Ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν γίνει τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε ο Τραμπ, μιλώντας πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αργότερα σήμερα και επαινώντας τον δικό του υποτιθέμενο ρόλο στην επίλυση αρκετών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.

Ο ΟΗΕ, υποστήριξε, «έχει προσφέρει πολύ μικρή βοήθεια σε οποιαδήποτε από αυτές τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Διαβάστε επίσης