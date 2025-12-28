Ο Ζελένσκι ζητά την στήριξη Τραμπ στην συναντησή τους σήμερα - Η προειδοποίηση του Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι συναντά σήμερα, Κυριακή, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, επιδιώκοντας την έγκρισή του σε ένα νέο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία. Το σχέδιο περιλαμβάνει 20 σημεία, έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου, όμως δεν έχει εγκριθεί από τη Μόσχα. Η συνάντηση έρχεται μετά τη σφοδρή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει σε «πολύ εποικοδομητικές» συνομιλίες, τονίζοντας πως η τελευταία επίθεση καταδεικνύει, όπως είπε, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν θέλει την ειρήνη». Το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία προβλέπει παύση των εχθροπραξιών στις υφιστάμενες γραμμές μετώπου και πιθανές ουκρανικές αποχωρήσεις στρατευμάτων για τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών ασφαλείας. Την ίδια ώρα, θεωρείται η πιο σαφής μέχρι τώρα αναγνώριση από το Κίεβο ότι ενδεχομένως να απαιτηθούν εδαφικοί συμβιβασμοί. Κι όμως, το σχέδιο δεν προβλέπει αποχώρηση της Ουκρανίας από το 20% της περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, σημείο που αποτελεί βασική ρωσική απαίτηση. Ο Τραμπ εμφανίζεται διστακτικός, δηλώνοντας πρόσφατα στο Politico ότι ο Ζελένσκι «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω».

Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφαλείας

Καθοριστικό ζήτημα θα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να συνδυαστούν με τον τερματισμό του πολέμου», τόνισε ο Ζελένσκι κατά τη στάση του στον Καναδά. Όπως είπε, η χώρα του χρειάζεται βεβαιότητα «ότι η Ρωσία δεν θα ξεκινήσει ξανά επίθεση».

Ο Τραμπ από την πλευρά του έχει αναγάγει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως και αυτού στη Γάζα, σε κεντρικό στόχο της δεύτερης θητείας του και εκφράζει συχνά ενόχληση για την αδυναμία επίτευξης εκεχειρίας.

Συνομιλίες με Ευρωπαίους μετά την συνάντηση με Τραμπ

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες πως θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες μετά την συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να βρεθεί σε ισχυρότερη θέση προκειμένου να αποτρέψει τη Ρωσία από το να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε με ορισμένους εταίρους της Ουκρανίας ώστε να συντονίσουν τις προτεραιότητες στο διπλωματικό πεδίο. «Αύριο, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Η προειδοποίηση του Πούτιν

Νέα προειδοποίηση απηύθυνε ο Βλαντίμιρ Πούτιν προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα πετύχει όλους τους στόχους της με βία».

Σύμφωνα με το Skynews, που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία διαπιστώνει ότι το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.

