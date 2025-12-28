Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο οδηγός ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό

Τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή (28/12) στα Χανιά, με άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 70 μέτρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περαστικός από το σημείο αντιλήφθηκε ότι το βάθος του γκρεμού βρισκόταν ένα αυτοκίνητο και ενημέρωσε τις αρχές.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη συμμετοχή πυροσβεστών από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανού καθώς και ενός τμήματος ΕΜΟΔΕ.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν τόσο το ΕΚΑΒ όσο και η ΕΛ.ΑΣ. Η επιχείρηση ήταν δύσκολη και διήρκεσε αρκετή ώρα, με τους πυροσβέστες να παραδίδουν τη σορό του άτυχου άνδρα στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Εκτιμάται πως η εκτροπή και συνακόλουθα η πτώση του οχήματος στον γκρεμό συνέβη σε προγενέστερο χρόνο, αναφέρει το cretalive.gr.

Σύμφωνα με το kriti360.gr ο άτυχος οδηγός που καταγόταν από το Σέλινο, δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του το βράδυ του Σαββάτου με την οικογένειά του να τον αναζητά αγωνιωδώς.

Διαβάστε επίσης