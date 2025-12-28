Καιρός: Παγετός, τσουχτερό κρύο και άνεμοι την Δευτέρα - Εφιστούν την προσοχή οι μετεωρολόγοι

Με νέα πτώση της θερμοκρασίας και δυνατούς ανέμους το σκηνικό του καιρού την Δευτέρα

Καιρός: Παγετός, τσουχτερό κρύο και άνεμοι την Δευτέρα - Εφιστούν την προσοχή οι μετεωρολόγοι
Αίθριος θα είναι ο καιρός την Δευτέρα με πιθανές βροχές στις νοτιότερες περιοχές και βοριάδες 4-5 και στο βόρειο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη την χώρα με παγετό στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 7-9 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 10-15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου.

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους την Δευτέρα

«Τη Δευτέρα, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί σχεδόν όλη την ημέρα, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Ο κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και προβλήματα σε εκτεθειμένα σημεία συνεχίζεται, ιδιαίτερα σε δέντρα που έχουν ήδη καταπονηθεί από την Κυριακή. Το κρύο θα παραμείνει έντονο, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως λόγω του ανέμου, που ρίχνει σημαντικά την αισθητή θερμοκρασία», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η πρόγνωση meteo για αύριο Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Για τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με πιθανότητα τοπικών βροχών σε Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και πιθανόν στις Κυκλάδες. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -4 έως 8 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 6 βαθμούς), -2 έως 11 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 0 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -2 έως 10 βαθμούς), 6 έως 12 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 14 βαθμούς στην Κρήτη, 1 έως 10 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 8 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο αρχικά από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς σχεδόν μέτριους έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ασθενείς.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

