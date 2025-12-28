«Θεομηνία» στον Θερμαϊκό: «Κόβουν» την ανάσα εικόνες από τους ισχυρούς ανέμους - Βίντεο

Με θυελλώδεις ανέμους κύλησε η Κυριακή στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) και τις Σποράδες, φτάνοντας τα 10 μποφόρ.

Χαρακτηριστικό της έντασης των ανέμων, είναι το βίντεο του Forecast Weather Greece με τους θυελλώδεις βοριάδες στο Θερμαϊκό κόλπο όπου ξεπέρασαν τα 115 km.

Η Πολιτική Προστασία συνέστησε στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους στους δρόμους της πόλης, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και αντικειμένων, αλλά και να προσέξουν τα αντικείμενα που τυχόν κρέμονται στα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Στο μεταξύ πάνω από 50 πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στον Χορτιάτη, στο Ρετζίκι και το Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Δεκάδες είναι οι κλήσεις που δέχθηκε από πολίτες η Πυροσβεστική Υπηρεσία για πεσμένα δέντρα, ενώ στην οδό Βασιλ. Γεωργίου ένα μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός του οχήματος.

Οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα και στο πολεοδομικό συγκρότημα.

