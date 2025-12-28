Οργή ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για την πρόταση διακοπής των μεταδόσεων των Εξεταστικών

Η πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΝΕΑΡ και του ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οργή ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για την πρόταση διακοπής των μεταδόσεων των Εξεταστικών
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την έντονη αντίθεσή τους στην πρόταση που έκανε χθες ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, σχετικά με το ενδεχόμενο να απαγορευτούν οι ζωντανές προβολές των συνεδριάσεων των εξεταστικών επιτροπών από το κανάλι της Βουλής εξέφρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ.

Ο κ. Κακλαμάνης, μιλώντας το Action24, τόνισε ότι σε πρώτη φάση ενδέχεται να εφαρμοστεί ο κόφτης και εκεί, ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο, διερευνά τη δυνατότητα να μην προβάλλονται ζωντανά οι εργασίες των συγκεκριμένων επιτροπών. Εξήγησε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιβαίνει στην συνταγματική πρόνοια περί δημοσιότητας, καθώς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες θα μπορούν να την παρακολουθούν ακουστικά και να την καλύπτουν δημοσιογραφικά, ενώ οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δε θα αφορά την εξεταστική που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σε μελλοντικές Εξεταστικές Επιτροπές.

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, ήταν έντονη, κάτι που εκφράστηκε γλαφυρά και με το ύφος των ανακοινώσεων.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ «Η κίνηση αυτή συνιστά ακόμα ένα πλήγμα στην θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και δεν είναι η πρώτη». «Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», τονίζει η Κουμουνδούρου και συνεχίζει: «Να μην παριστάνει ο Πρόεδρος της Βουλής τον εκτελεστικό βραχίονα του Μαξίμου. Είναι ντροπιαστικό για το ρόλο του ως θεσμός και τη διαδρομή του ως πολιτικός».

Από την πλευρά της η ΝΕΑΡ, η οποία προηγήθηκε χρονικά στην έκδοση ανακοίνωσης για το θέμα, τονίζει ότι «κάτι τέτοιο συνιστά ευθεως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει οτι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του», διαμηνύει η ΝΕΑΡ.

Ολόκληρες οι ανακοινώσεις των δύο κομμάτων:

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ

Ο πρόεδρος της Βουλής επέλεξε τις μέρες των γιορτών, μέσω μιας τηλεοπτικής συνέντευξης για να ανακοινώσει ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών επιτροπών από το κανάλι της Βουλής.

Η κίνηση αυτή συνιστά ακόμα ένα πλήγμα στην θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και δεν είναι η πρώτη.
Έχει προηγηθεί η ασυλία υπουργών και η άρνηση για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών τόσο στο έγκλημα των Τεμπών όσο και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί η ιλαρότητα με τις επιστολές ψήφους. Είχε προηγηθεί η αυθαιρεσία και η άρνηση πρόσκλησης κρίσιμων μαρτύρων σε εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές που έκλειναν με διαδικασίες fast track.

Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος.

Η κοινωνία έχει στραμμένο το βλέμμα της στους σκοτεινούς σχεδιασμούς, ανησυχεί και φωνάζει για δικαιοσύνη. Αυτό το αίτημα δε μπορεί να σιγήσει από καμία απόφαση. Να μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε μια τέτοια μεθόδευση. Να μην παριστάνει ο Πρόεδρος της Βουλής τον εκτελεστικό βραχίονα του Μαξίμου. Είναι ντροπιαστικό για το ρόλο του ως θεσμός και τη διαδρομή του ως πολιτικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Το Μαξίμου «ριχνει μαύρο» στην Βουλή

Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε σε τηλεοπτική τού συνέντευξη ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή προτίθεται να καταργήσει την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών.

Κάτι τέτοιο συνιστά ευθεως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει.

Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει όμως τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών με αιχμη το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το περασμένο καλοκαιρι, το Μαξίμου επέλεξε να σωσει Βορίδη και Αυγενάκη απορρίπτοντας την προφανή λυση της Προανακριτικής Επιτροπής, υπέρ της απλής Εξεταστικής Επιτροπης. Φάνηκε ομως ξεκάθαρα απο τις αποκαλύψεις στην Επιτροπή , και την παρέλαση διαφορων στελεχων της ΝΔ που «κερδίζουν στο τζοκερ», πως το Μαξίμου, ούτε την Εξεταστική αντέχει.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει οτι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20WHAT THE FACT

Πώς το στρες των γιορτών επηρεάζει το έντερο: Οι 6 λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Φουλάρει» για στόπερ, Ντρκούσιτς και Μάρκοβιτς σε πρώτο πλάνο

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες διαμέρισμα στην Τούμπα - Βίντεο από το σημείο

20:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καστοριά: Διαρρήκτες εισέβαλαν σε Δημοτικό Σχολείο τις ημέρες των Χριστουγέννων - Έκλεψαν εξοπλισμό που είχε αποκτηθεί με δωρεές

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες πτώσεις δέντρων λόγω των θυελλωδών ανέμων - Βίντεο, φωτογραφίες

19:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στην τραπεζαρία της έπαυλής του στο Μαρ-α-Λάγκο

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ θα μιλήσουν ξανά μετά τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Άμεση επέμβαση σε έκτακτο περιστατικό στην Ακρόπολη

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες στην Ισπανία: Τρεις αγνοούμενοι μετά από τις καταρρακτώδεις βροχές - Βίντεο

19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα στα διόδια Μαλγάρων - Παράταση στο άνοιγμα προς Αθήνα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συγχαρητήρια στους ηγέτες Ταϊλάνδης και Καμπότζης για την κατάπαυση του πυρός

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραβίασε περιοριστικά μέτρα ο Άντι Κάρολ – Κινδυνεύει με πενταετή φυλάκιση

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή από ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για την πρόταση διακοπής των μεταδόσεων των Εξεταστικών από το κανάλι της Βουλής

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι στη Φλόριντα

18:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκαριστική στιγμή: Κατέρρευσε ο τερματοφύλακας του Σουδάν

18:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παγετός, τσουχτερό κρύο και άνεμοι την Δευτέρα - Εφιστούν την προσοχή οι μετεωρολόγοι

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Καμπομπάσο: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά το ρεβεγιόν με θαλασσινά

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:29ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» - Το σημείωμα του 66χρονου που μαχαίρωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

17:58ΕΛΛΑΔΑ

«Θεομηνία» στον Θερμαϊκό: «Κόβουν» την ανάσα εικόνες από τους ισχυρούς ανέμους - Βίντεο

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

19:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στην τραπεζαρία της έπαυλής του στο Μαρ-α-Λάγκο

17:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έχει ξεχωρίσει τον Κασούμ Ουαταρά της Μονακό για αριστερό μπακ

18:23ΕΛΛΑΔΑ

«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων στη Βοιωτία - Πού εντοπίζονται προβλήματα

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

18:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παγετός, τσουχτερό κρύο και άνεμοι την Δευτέρα - Εφιστούν την προσοχή οι μετεωρολόγοι

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Καμπομπάσο: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά το ρεβεγιόν με θαλασσινά

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση σιβηρικού ψύχους την Πρωτοχρονιά - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί του GFS - Πού πέφτει η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση Κολυδά για το κρύο και το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός για 54χρονη που έπεσε στη λίμνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ