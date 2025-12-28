Οργή ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για την πρόταση διακοπής των μεταδόσεων των Εξεταστικών

Την έντονη αντίθεσή τους στην πρόταση που έκανε χθες ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, σχετικά με το ενδεχόμενο να απαγορευτούν οι ζωντανές προβολές των συνεδριάσεων των εξεταστικών επιτροπών από το κανάλι της Βουλής εξέφρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ.

Ο κ. Κακλαμάνης, μιλώντας το Action24, τόνισε ότι σε πρώτη φάση ενδέχεται να εφαρμοστεί ο κόφτης και εκεί, ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο, διερευνά τη δυνατότητα να μην προβάλλονται ζωντανά οι εργασίες των συγκεκριμένων επιτροπών. Εξήγησε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιβαίνει στην συνταγματική πρόνοια περί δημοσιότητας, καθώς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες θα μπορούν να την παρακολουθούν ακουστικά και να την καλύπτουν δημοσιογραφικά, ενώ οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δε θα αφορά την εξεταστική που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σε μελλοντικές Εξεταστικές Επιτροπές.

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, ήταν έντονη, κάτι που εκφράστηκε γλαφυρά και με το ύφος των ανακοινώσεων.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ «Η κίνηση αυτή συνιστά ακόμα ένα πλήγμα στην θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και δεν είναι η πρώτη». «Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», τονίζει η Κουμουνδούρου και συνεχίζει: «Να μην παριστάνει ο Πρόεδρος της Βουλής τον εκτελεστικό βραχίονα του Μαξίμου. Είναι ντροπιαστικό για το ρόλο του ως θεσμός και τη διαδρομή του ως πολιτικός».

Από την πλευρά της η ΝΕΑΡ, η οποία προηγήθηκε χρονικά στην έκδοση ανακοίνωσης για το θέμα, τονίζει ότι «κάτι τέτοιο συνιστά ευθεως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει οτι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του», διαμηνύει η ΝΕΑΡ.

Ολόκληρες οι ανακοινώσεις των δύο κομμάτων:

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ

Ο πρόεδρος της Βουλής επέλεξε τις μέρες των γιορτών, μέσω μιας τηλεοπτικής συνέντευξης για να ανακοινώσει ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών επιτροπών από το κανάλι της Βουλής.

Η κίνηση αυτή συνιστά ακόμα ένα πλήγμα στην θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και δεν είναι η πρώτη.

Έχει προηγηθεί η ασυλία υπουργών και η άρνηση για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών τόσο στο έγκλημα των Τεμπών όσο και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί η ιλαρότητα με τις επιστολές ψήφους. Είχε προηγηθεί η αυθαιρεσία και η άρνηση πρόσκλησης κρίσιμων μαρτύρων σε εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές που έκλειναν με διαδικασίες fast track.

Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος.

Η κοινωνία έχει στραμμένο το βλέμμα της στους σκοτεινούς σχεδιασμούς, ανησυχεί και φωνάζει για δικαιοσύνη. Αυτό το αίτημα δε μπορεί να σιγήσει από καμία απόφαση. Να μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε μια τέτοια μεθόδευση. Να μην παριστάνει ο Πρόεδρος της Βουλής τον εκτελεστικό βραχίονα του Μαξίμου. Είναι ντροπιαστικό για το ρόλο του ως θεσμός και τη διαδρομή του ως πολιτικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Το Μαξίμου «ριχνει μαύρο» στην Βουλή

Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε σε τηλεοπτική τού συνέντευξη ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή προτίθεται να καταργήσει την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών.

Κάτι τέτοιο συνιστά ευθεως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει.

Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει όμως τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών με αιχμη το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το περασμένο καλοκαιρι, το Μαξίμου επέλεξε να σωσει Βορίδη και Αυγενάκη απορρίπτοντας την προφανή λυση της Προανακριτικής Επιτροπής, υπέρ της απλής Εξεταστικής Επιτροπης. Φάνηκε ομως ξεκάθαρα απο τις αποκαλύψεις στην Επιτροπή , και την παρέλαση διαφορων στελεχων της ΝΔ που «κερδίζουν στο τζοκερ», πως το Μαξίμου, ούτε την Εξεταστική αντέχει.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει οτι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του.

