Αντώνης Ρηγόπουλος

Εκλογικά κέρδη για Κωνσταντοπούλου λόγω εξεταστικής «βλέπουν» οι δημοσκοπήσεις

Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η «έκρηξη» δημοσκοπήσεων των τελευταίων ημερών αποτυπώνει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο μάλιστα φαίνεται να τελεί σε αναμονή μιας ακόμη ανακατονομής, αν και όταν ανακοινώσουν τους πολιτικούς τους φορείς ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες καταγράφουν σημαντικές αλλαγές στην επιρροή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία όμως συνεχίζει να βλέπει την «πλάτη» της ΝΔ, παρά τη συνεχιζόμενη κυβερνητική φθορά, την οποία επιτείνει η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τους αγρότες.

Κέρδη για τη Ζωή από την Εξεταστική

Η έντονη παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πιεστικές της ερωτήσεις στους μάρτυρες και η συνεχής αντιπαράθεσή της με τα κυβερνητικά στελέχη, φαίνεται να αποδίδει σε δημοσκοπικό επίπεδο, καθώς όλες οι έρευνες συνηγορούν στο ότι η Πλεύση Ελευθερίας παρουσιάζει σημαντική άνοδο, μετά την πτώση που είχε σημειώσει όταν πριν από λίγους μήνες, είχε φύγει από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της Metron, η Πλεύση Ελευθερίας δείχνει να κερδίζει 2,7 μονάδες μέσα σε έναν μήνα στην εκτίμηση ψήφου και ανεβαίνει στο 12,5% και στην τρίτη θέση.

Στην MRB, η Πλεύση συγκεντρώνει το 9,7% και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, στην Opinion Poll βρίσκεται στο 10,1% ενώ στην Pulse λαμβάνει και πάλι διψήφιο ποσοστό και ανεβαίνει στην τρίτη θέση στο 11%. Μάλιστα η Pulse αποτυπώνει τη διαχρονική εξέλιξη της εκτίμησης ψήφου για το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία δείχνει μια κατακόρυφη αύξηση εντός του τελευταίου μήνα, κατά τον οποίο η πρόεδρος του κόμματος έκανε την εμφάνισή της στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα ποιοτικά στοιχεία, η Πλεύση φαίνεται να έχει ακόμη πιο αποδοτικά αποτελέσματα, καθώς στην ερώτηση «ποιο κόμμα θεωρείτε ότι κάνει την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση», το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 12,4% (εξαιρώντας την απάντηση «κανένας»), ενώ σε δύο δημοσκοπήσεις (Opinion και MRB) προσπερνάει τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης και στην ερώτηση καταλληλότητας για πρωθυπουργός.

Τι προκύπτει για Τσίπρα, Καρυστιανού

Τα ονόματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να στοιχειώνουν την πολιτική ζωή καθώς μέχρι τη στιγμή που θα ανακοινώσουν τον σχηματισμό των πολιτικών φορέων που έχουν αμφότεροι προαναγγείλει, οι δημοσκοπικές εταιρείες δεν μπορούν να τους συμπεριλάβουν στην ερώτηση για την πρόθεση ψήφου, ούτε στις σχετικές εκτιμήσεις.

Ωστόσο, όλα τα πολιτικά συμπεράσματα βγαίνουν από άλλες ερωτήσεις, οι απαντήσεις στις οποίες υποδηλώνουν ότι όταν ανακοινωθούν επίσημα τα κόμματα ενδέχεται να ανατρέψουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Κι αυτό γιατί παρά το ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί στον χώρο του Κέντρου και της Αριστεράς, η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να αντλήσει από όλα τα κομματικά ακροατήρια, αλλά και από την «γκρίζα ζώνη» της αδιευκρίνιστης ψήφου (αποχή, λευκό κλπ.).

Από τις δημοσκοπήσεις πάντως προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την παρέμβαση που θα έχουν ενδεχόμενα κόμματα των δύο προαναφερόμενων προσώπων.

Τσίπρας

Στην ερώτηση της δημοσκόπησης της MRB για το αν οι πολίτες θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα, «σίγουρα ναι και μάλλον ναι απαντά το 23,2%, ενώ «σίγουρα όχι και μάλλον όχι» απαντά το 71,4%. Τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιούνιο του 2025 ήταν 26,9% και 71,4%, συνεπώς οι θετικές γνώμες έχουν μειωθεί και οι αρνητικές έχουν αυξηθεί μετά τη δημοσίευση του βιβλίου και την παρουσίασή του.

Στη δημοσκόπηση της Pulse, στο ερώτημα «πως θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα», το 11% απαντά «θετικά», 10% απαντά «με ενδιαφέρον», 12% απαντά «ουδέτερα», 24% «αδιάφορα» και 37% «αρνητικά».

Τέλος, η Opinion Poll στο ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν οι πολίτες ένα κόμμα Τσίπρα, «καθόλου απαντά το 65,9%, «λίγο» το 11,5%, «αρκετά το 9,7% και «πολύ» το 9%. Οι συνολικές θετικές γνώμες δηλαδή καταλαμβάνουν το 18,7%.

Τέλος η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Metron Analysis εντοπίζει τον «πυρήνα» του Αλέξη Τσίπρα στο 11%, μία μονάδα πάνω σε σχέση με τον Νοέμβριο. Έχει σημαντική διείσδυση άνω του 50% στους αριστερούς και τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, ωστόσο στο Κέντρο κινείται στο 20%. Η δυνητική ψήφος για τον Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται από τη Metron συνολικά στο 22%.

Καρυστιανού

Στην ερώτηση της δημοσκόπησης της MRB για το αν οι πολίτες θα ψήφιζαν ένα κόμμα Καρυστιανού, «σίγουρα ναι και μάλλον ναι απαντά το 31,8%, ενώ «σίγουρα όχι και μάλλον όχι» απαντά το 53,6%.

Η Metron, εντοπίζει τη δυνητική ψήφο ενός κόμματος Καρυστιανού στο 30%, ωστόσο ο «πυρήνας» της περιορίζεται στο 14%.

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού στη δημοσκόπηση της Opinion Poll εμφανίζεται στην 5η θέση στην ερώτηση «ποιο πρόσωπο θεωρείτε ότι είναι το πρόσωπο της χρονιάς», ανάμεσα σε παγκόσμιους ηγέτες (Τραμπ, Πούτιν), αθλητές (Αντετοκούνμπο, Τεντόγλου), πολιτκούς (Μητσοτάκης). Στον ίδιο κατάλογο βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας, στην 8η θέση με 5,9%.

