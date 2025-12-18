Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Διαξιφισμοί Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Όλα όσα ακούστηκαν χθες στην Εξεταστική και ο λόγος που ο Άκης Σκέρτσος προχωρά σε μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Διαξιφισμοί Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια από τις πιο εκρηκτικές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα καθώς κατέθεσαν ως μάρτυρες ο υπ. Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Τα δύο υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη αντιμετώπισαν εκατοντάδες ερωτήσεις από τα μέλη της Εξεταστικής, ωστόσο οι συνομιλίες με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κινήθηκαν σε τεράστια ένταση.

Κωνσταντοπούλου κατά Μαρκόπουλου: «Μου είπε “σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν” παρουσία 21 βουλευτών»

Η ένταση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, πριν καν ξεκινήσει η εξέταση του πρώτο μάρτυρα, με την κ. Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει ότι την προηγούμενη ημέρα ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος της είπε τη φράση «σιγά μη σκίσεις κανα καλσόν» παρουσία 21 συναδέλφων του.

Μυλωνάκης: «Δεν ενημέρωσα εγώ τον Μπουκώρο για τις επισυνδέσεις»

Κατά την κατάθεσή του, ο Γιώργος Μυλωνάκης αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ο ίδιος ήταν το πρόσωπο που ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο για τις επισυνδέσεις σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέφρασε κατά την εξέτασή του από την Εξεταστική Επιτροπή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος καταθέτει σήμερα.

Ο κ. Μυλωνάκης τόνισε συγκεκριμένα ότι ποτέ δεν ενημέρωσε, ενώ ούτε και ο ίδιος είχε πληροφόρηση, σχετικά με τις επισυνδέσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το περιεχόμενό τους. Μάλιστα, σε άλλο σημείο της εξέτασής του επισημαίνει: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν βουλευτή σχετικά με αυτό το θέμα γιατί δεν γνώριζα. Να ενημερώσω για κάτι που δεν γνωρίζω;».

Η διαδικασία εξελισσόταν από την αρχή σε μεγάλη ένταση, με την κ. Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει συχνά και να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το προεδρείο, το οποίο μάλιστα προχώρησε σε 10λεπτη διακοπή «για να ηρεμήσει η κ. Κωνσταντοπούλου», όπως είπε η κ. Συρεγγέλα.

Κατά την εξέταση του κ. Μυλωνάκη, η κυρία Κωνσταντοπούλου ρώτησε αν ο ίδιος έχει φιλικές και οικογενειακές σχέσεις με τον Μάκη Βορίδη και αν οι σύζυγοί τους γνωρίζονται, σχολιάζοντας ότι «υπάρχει οικογενειακή σχέση που έχει αποκρυφθεί».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, τον οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «κολλητό του Τριαντόπουλου», ενώ η ένταση αυξήθηκε ακόμα περισσότερο όταν παρενέβη ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

  • Λαζαρίδης: Τι σχέση έχει; Να ρωτάμε και για τις δικές σας σχέσεις με τον κ. Καραναστάση.
  • Κωνσταντοπούλου: Να μπείτε στο καβούκι σας κ. Λαζαρίδη.
  • Λαζαρίδης: Δεν θα μου μιλάτε έτσι! "Να μπείτε εσείς στο καβούκι σας", μια σεξίστρια είστε!

Η διαδικασία συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να θέτει θέμα ασυμβίβαστου για τον Μακάριο Λαζαρίδη, καθώς, όπως παραδέχτηκε και ο κ. Μυλωνάκης, γνωρίζονται από το 2013 που εργάζονταν και οι δύο στο γραφείο του τότε υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Μυλωνάκης κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι έχει μπερδέψει τον ρόλο της με εκείνον του εισαγγελέα προκαλώντας νέα ένταση, ενώ την οργή του κ. Μυλωνάκη προκάλεσε και η ερώτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αν «αληθεύει ότι παρακολουθείτε τους βουλευτές της ΝΔ και στη συνέχεια τους εκβιάζετε;», με τον ίδιο φυσικά να το αρνείται κατηγορηματικά.

«Είχατε άμεση εμπλοκή με τη συγκάλυψη επειδή είχατε προσωπική σχέση με εμπλεκόμενους Μητσοτάκη και Βορίδη και σε σχέση με τον Βορίδη διαπράττετε υπόθαλψη εγκληματία», τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ κατηγόρησε και τον ίδιο τον κ. Μυλωνάκη ως εγκληματία και υπαίτιο υπόθαλψης, καθώς και για υπεξαγωγή εγγράφου. «Το υπόμνημα Βάρρα το κρύβατε για τρεις μήνες» τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Βίντεο με Λαζαρίδη και Μυλωνάκη από τη Ζωή

Πριν ξεκινήσει η εξέταση του Άκη Σκέρτσου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο που είχε καταγραφεί σε ώρα διακοπής της διαδικασίας και δείχνει τον σημερινό μάρτυρα και υφυπουργό παρα τω πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη να συνομιλεί σε χαλαρό κλίμα με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη.

Μάλιστα οι δυο τους αντιλαμβάνονται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους καταγράφει χωρίς όμως να διακόπτουν άμεσα τη συνομιλία τους.

Σε ανάρτησή της, αλλά και εντός της επιτροπής, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «Η επικοινωνία του μάρτυρα με οποιονδήποτε μετά την όρκισή του απαγορεύεται».

Χαοτικοί διάλογοι και με Σκέρτσο

Από την πλευρά του ο υπ. Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δήλωσε κατά την εξέτασή του ότι «δεν έχω καμία τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα επί των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης».

«Δεν έχω συμμετάσχει έως σήμερα ποτέ σε συσκέψεις που αφορούν τα αντικείμενα οργάνωσης ή δυσλειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω ανταλλάξει μηνύματα, δεν έχω λάβει αλληλογραφία, δεν έχω έρθει ποτέ σε επαφή με τις διοικήσεις του οργανισμού. Δεν γνωρίζω τους ανθρώπους ούτε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ούτε και μετά την άσκηση των καθηκόντων τους. Από όσο έχω ενημερωθεί δεν εμπλέκομαι, δεν αναφέρεται το όνομά μου σε καταθέσεις ή στη δικογραφία που έχει έρθει στη διάθεση της Βουλής που δεν την γνωρίζω. Δεν έχω γίνει κοινωνός κάποιου τέτοιου γεγονότος. Δεν έχω εκφράσει ποτέ γνώμη επί τεχνικών ζητημάτων γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι, δεν έχω καμία γνώση ή εμπειρία γύρω από τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα» είπε ο κ. Σκέρτσος.

Ωστόσο, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου όταν ήρθε η ώρα να εξεταστεί από την κ. Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα, η συζήτηση ξέφυγε σε τέτοιο βαθμό όταν στη συζήτηση ενεπλάκη και το όνομα της συζύγου του, που ο κ. Σκέρτσος ανακοίνωσε ότι θα κάνει μήνυση εναντίον της, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου επανέλαβε την απειλή της ότι για κάθε μήνυση που θα δέχεται από στέλεχος της ΝΔ, θα κάνει τρεις αγωγές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που εκτυλίχθηκαν με τον Άκη Σκέρτσο και τις παρεμβάσεις του Μακάριου Λαζαρίδη:

  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η σύζυγός σας τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών λόγω εκκρεμοτήτων που είχε
  • ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Έχετε πρόβλημα με την σύζυγό μου; Υπερασπίστρια των γυναικών είστε; Γίνεστε θύτης των γυναικών και πρέπει να σταματήσει. Την θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα.
  • Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Έχει υπερασπιστεί βιαστή τεσσάρων γυναικών, έχει επιθέτει στη Συρεγγέλα. Ρωτάτε τον υπουργό για την γυναίκα του; Μια ερώτηση δεν έχετε κάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΠΟΥΛΟΥ: Είστε συκοφάντης!
  • Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Και εσείς σεξίστρια.
  • ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα. Σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες. Συγγνώμη θα ζητήσετε;
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιον;
  • ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Σε μένα, στην σύζυγό μου.
  • Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Μισεί τις γυναίκες.
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι βέβαια!
  • ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έλαβε και η εφημερίδα Αυγή και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Ανακυκλώνετε ψεύδη που έχουν διαψευστεί. Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές.
  • Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ώπα! Ώπα! Να το πάρει πίσω.
  • ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει μια εκκρεμότητα και προνομιακή μεταχείριση. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά.
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας.
  • Λ.ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ: Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Η ξεφτίλα της δεν έχει όρια. Άλλος είναι
  • ΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Απαράδεκτη είστε και μας κουνάτε το δάχτυλο.
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την υπόθεση Γεωργιάδη με τον βιασμό παιδιών από τη Μολδαβία την γνωρίζετε ή όχι;
