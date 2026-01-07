Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Ήχησε το 112 - «Προσοχή στις μετακινήσεις»

Με εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και συναίνεση του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου εκδόθηκε και αποστάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 για προσοχή στις μετακινήσεις πολιτών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων μέχρι αύριο πρωινές ώρες σε περιοχές της Ηπείρου.

Οι πιο επικίνδυνες περιοχές εντοπίζονται γύρω από τον Λούρο και τα Σύβοτα.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με μήνυμά της μέσω του 122, εφιστά στους πολίτες προσοχή στις μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της #Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται για περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Περιφέρεια παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και θα ενημερώνει άμεσα για τυχόν αλλαγές ή νέα μέτρα προστασίας.