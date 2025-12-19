Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες

Πώς προτείνει να χρηματοδοτηθούν οι προτάσσεις του ο πρώην πρωθυπουργός

Η νέα απόφαση του Συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων που ελήφθη χθες στις Σέρρες και προβλέπει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για τις επόμενες ημέρες επαναφέρουν στην επικαιρότητα τις δύο προτάσεις που έκανε το βράδυ της Τρίτης ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του στην Πάτρα.

Κατά την ομιλία του, την οποία εκφωνούσε την ίδια ώρα που στη Βουλή ψηφιζόταν ο Προϋπολογισμός, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για δύο προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα και οι οποίες θα ανακούφιζαν σημαντικά τους αγρότες ώστε να πάψουν να αδικούνται και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις εστίες τους.

Μάλιστα σχολίασε ότι υπάρχουν τόσο λύσεις, όσο και γεμάτα ταμεία, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση συνειδητά επιλέγει αν μην τις εφαρμόσει.

Προειδοποιεί δε, ότι «αν περάσει χρόνος θα χαθεί η χρονιά», και τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύση τώρα, γιατί η παραγωγή δε μπορεί να περιμένει».

Ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι η λύση πρέπει να δοθεί άμεσα, καθώς «έτσι όπως τα κάνανε δε μπορεί η λύση να δοθεί όταν θα ξεμπλέξουνε το διάτρητο σύστημα των επιδοτήσεων που είναι στον αέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο λύσεις που προτείνει ώστε η χώρα και η παραγωγή να βγουν από το αδιέξοδο, είναι οι εξής:

  1. Απόδοση από εθνικούς πόρους του 100% όσων δήλωσαν οι αγρότες. Τα χρήματα να δοθούν με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ο τελικός συμψηφισμός να γίνει όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων
  2. Πλήρης καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν.

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις:

Ο κ. Τσίπρας, λόγω του γεγονότος ότι προτείνει την κάλυψη των πληρωμών από εθνικούς πόρους, καθώς οι ευρωπαϊκοί έχουν παγώσει, ξεκαθαρίζοντας ότι τα δημόσια ταμεία είναι γεμάτα.

Ο λόγος που ο ίδιος εκτιμά ότι τα ταμεία είναι γεμάτα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιβαρύνει σκόπιμα τους φορολογούμενους με την έμμεση φορολογία και τον υψηλό ΦΠΑ.

Όπως εξηγεί, ο λόγος που το έχουν κάνει αυτό είναι να υπάρξει πλεόνασμα προεκλογικά «και να κάνουν παροχές με μικροπολιτική σκοπιμότητα». «Ε, ας τα δώσουν τώρα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους», τόνισε στην ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας.

«Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο. Το θέμα είναι ότι οι αγρότες από αυτή τη μάχη πρέπει να βγούν κερδισμένοι. Και η κοινωνία, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, όλοι, οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό τους», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι «απειλείται η ίδια η δημογραφική, επισιτιστική και οικονομική ασφάλεια της πατρίδας μας».

