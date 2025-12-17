Τα «κρυφά» μηνύματα από τις αναφορές Τσίπρα και ο βουλευτής που εξόργισε την Κουμουνδούρου

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα συγκέντρωσε την προσοχή των κομματικών επιτελείων που με το ένα μάτι παρακολουθούσαν την ψήφιση του Προϋπολογισμού στη Βουλή και με το άλλο, έβλεπαν μια ακόμη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού με πολλαπλά μηνύματα προς ακόμη περισσότερους αποδέκτες.

Η ομιλία, αν και κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο με εκείνη που είχε εκφωνήσει ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς στις αρχές Δεκεμβρίου, περιείχε και ορισμένες ποιοτικές διαφορές με τις σημαντικότερες να εντοπίζονται στην ένταση της κριτικής προς την κυβέρνηση, η οποία χθες ήταν κατά πολύ πιο αιχμηρή, αλλά και στην κριτική προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία έγινε πολύ πιο στοχευμένη, αποφεύγοντας τις γενικεύσεις που φάνηκε ότι αδικούσαν ορισμένες πλευρές.

Φωτογράφησε ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας

Ο πρώην πρωθυπουργός, εισερχόμενος στο τμήμα της ομιλίας του που αφορούσε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν αμέλησε να αναφερθεί στα σχόλια που έχει δεχτεί τις τελευταίες ημέρες ότι η κριτική που άσκησε συλλήβδην προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν άδικη. Χωρίς να αποδέχεται τον χαρακτηρισμό, ο κ. Τσίπρας φαίνεται πως φρόντισε στη σημερινή του ομιλία να κάνει αυτή την κριτική πιο στοχευμένη. «Με κατηγορούνε πολλοί ότι είμαι σκληρός όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση. Δεν είμαι εγώ σκληρός, σκληρή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε», είπε εισαγωγικά ο κ. Τσίπρας.

Οι γενικές αναφορές του Αλέξη Τσίπρα που αγγίζουν όλα τα κόμματα της Κεντροαριστεράς περιλαμβάνουν τη φράση ότι «Αναζητούν όλοι ελπίδα. «Ζητείται ελπίς». Και για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς». Παράλληλα, είπε ότι για να υπάρξει ελπίδα πρέπει «να θέλεις και να μπορείς» και εκτίμησε ότι δεν συντελείται ούτε η μία ούτε η άλλη, από τους υπάρχοντες σχηματισμούς.

Στη συνέχεια όμως ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να κάνει την κριτική του πιο στοχευμένη, με αποτέλεσμα τα «σκάγια» να «πάρουν» περισσότερο το ΠΑΣΟΚ και ένα τμήμα της Νέας Αριστεράς, παρά τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα και οι ερμηνείες τους:

«Αλήθεια, μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης;»

Η αναφορά «φωτογραφίζει» το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη που σε προηγούμενη φάση είχε θέσει ως προϋπόθεση για συνεργασία εκτός από το να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, να μη συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ έχει μετακινηθεί από τη συγκεκριμένη θέση και όλα τα στελέχη, συνηγορούν ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ έχει αποκλειστεί. Η μόνη «διαφοροποίηση» έρχεται από τον Χάρη Δούκα, ο οποίος ζητά αυτή η δέσμευση να καταγραφεί και ως απόφαση του επερχόμενου Συνεδρίου.

«Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη;»

Πρόκειται για άλλη μια αναφορά στον Νίκο Ανδρουλάκη και συγκεκριμένα στο φιάσκο με τον διευθυντή του γραφείου του, Γιώργου Παπαβασιλείου, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή για μόλις 24 ώρες, αφού στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στο παρελθόν είχε κάνει ενθουσιώδεις αναρτήσεις υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά τα δημοσιεύματα που εντόπιζαν τις αναρτήσεις, ο κ. Παπαβασιλείου παραιτήθηκε από τη θέση που μόλις είχε αναλάβει.

«Ή θέλει να αμφισβητήσει τη Δεξιά, όποιος διστάζει να πάρει ουσιαστικές ενωτικές πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της σημερινής εικόνας του κατακερματισμού, θέτοντας πάντα ως προϋπόθεση τη δική του κομματική επιβίωση;»

Πρόκειται για την πιο γενική αναφορά του Αλέξη Τσίπρα και τη μοναδική που θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως αιχμή προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρξει ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, αιχμή αυτή, εφόσον αναφέρεται πράγματι στην Κουμουνδούρου, δε συγκρίνεται σε βαρύτητα με τα όσα είχε επιρρίψει στην ηγεσία κατά την προηγούμενη παρουσίαση.

«Ή όποιος εμμένει στη κριτική του αριστερόμετρου και στα λάθη των άλλων, όταν δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά του λάθη και τις δικές του αποτυχίες;»

Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως «αιχμή» στο μέρος εκείνο της Νέας Αριστεράς που έχει διαφοροποιηθεί ως προς τις συνεργασίες του κόμματος με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για το τμήμα της ΝΕΑΡ που εκφράζεται το τελευταίο διάστημα από τον Γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη, αλλά και από σημαντικά στελέχη όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Που κάποια τμήματά της δείχνουν μην έχουν εναλλακτική, αλλά συμπληρωματική λογική απέναντι στη Δεξιά»

«Στόχος» αυτής της αναφοράς είναι ενδεχομένως και ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος πριν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και της διακοπής της λειτουργίας του ΚΙΔΗ, σε συνεντεύξεις του αναφερόταν στο ενδεχόμενο το κόμμα του να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ

Σε κάθε περίπτωση, οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, υποδηλώνουν μια πιο μετριασμένη στάση ειδικά σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «βλέπει» τον βασικό του αντίπαλο στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναλυτές συνηγορούν ότι αν δεν ξεπεράσει με σημαντική διαφορά στις επόμενες εκλογές, θα πρόκειται περί αρνητικού αποτελέσματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Υπό αυτό το πρίσμα, η Κουμουνδούρου αντιμετωπίζει με σχετική ικανοποίηση τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Άλλωστε, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν δύο ακόμη σημεία της ομιλίας που αντιμετωπίζουν με θετική και... συνεργατική διάθεση. Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για «πρωτοβουλίες για μια προοδευτική παράταξη νίκης» που είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. «Χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, να δώσουμε περιεχόμενο στη διάθεση του προοδευτικού πολίτη να μη μείνει αδρανής», συμπλήρωσε, σε μια φράση που φαίνεται να απαντά σε όσα είχε πει στο Παλλάς.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι η αναφορά ότι θα πρέπει «να πάρουμε τα πιο θετικά στοιχεία της εμπειρίας μας, να πετάξουμε τα αχρείαστα, ότι μας πλήγωσε, ότι ζημίωσε το συλλογικό καλό», αποτελεί μια λογική θέση που δεν απορρίπτει εκ των προτέρων μια σειρά στελεχών που είχαν θετικό αποτύπωμα τόσο κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στα ταραγμένα χρόνια της αντιπολίτευσης.

Ο βουλευτής που εξόργισε την Κουμουνδούρου

Ο Αλέξης Τσίπρας εισήλθε στον χώρο της εκδήλωσης στην Πάτρα την ώρα που στο βήμα της Βουλής βρισκόταν για την καταληκτική του ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα βουλευτικά έδρανα όλων των πτερύγων του κοινοβουλίου ήταν σχεδόν γεμάτα.

Εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ήταν αναμενόμενο ότι θα απέχει λόγω της κόντρας του με τον πρωθυπουργό, απουσίαζε επίσης ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επρόκειτο για τον βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος δεν ψήφισε στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία του έτους, επειδή βρισκόταν στην Πάτρα, παρακολουθώντας την παρουσίαση της «Ιθάκης».

«Πρωτοφανή» χαρακτηρίζουν από την Κουμουνδούρου τη στάση του βουλευτή, ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα λάβουν πειθαρχικά μέτρα εναντίον του μεν, αλλά φροντίζουν να γίνει σαφές ότι τον παραδίδουν στην κρίση των ψηφοφόρων του.

Άλλωστε το γεγονός ότι ένας βουλευτής απέχει από μια τόσο σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία για να παραστεί στην παρουσίαση ενός βιβλίου στην εκλογική του περιφέρεια, δύσκολα θα γίνει αποδεκτό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ακόμη και από την πλευρά που ο κ. Παναγιωτόπουλος θέλησε να τιμήσει με την παρουσία του. Η εικόνα του πρώην πρωθυπουργού να τον προσπερνά κατά την είσοδό του στον χώρο της χθεσινής εκδήλωσης, και του άβολου χαμόγελου του «κοπανατζή» βουλευτή, είναι άλλωστε χαρακτηριστική του κλίματος που διαμορφώθηκε.