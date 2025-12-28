Greek Basketball League: «Διπλό» του Προμηθέα στο Περιστέρι

Με εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα της Πάτρας επικράτησε στο Περιστέρι 92-80 – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη για τη 12η αγωνιστική της Greek Basketball League, πήρε ο Προμηθέας. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε 92-80 στην έδρα του Περιστερίου. Έχοντας για μεγάλο «όπλο» την τρίτη περίοδο, όπου και κρίθηκε το ματς.

Οι Πατρινοί σε εκείνο το δεκάλεπτο έκαναν σκορ 17-33 και βρέθηκαν απ’ το -3 στο +13. Διατηρώντας το προβάδισμα στην τέταρτη περίοδο και παίρνοντας έτσι την εκτός έδρας νίκη.

Ο Χάρις με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τους Γκρέι και Χάμοντς να ακολουθούν έχοντας από 18. Για τους ηττημένους, ο Βαν Τούρμπεργκεν είχε 15, ο Χάρις 13 και ο Καρντένας 12.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 42-39, 59-72, 80-92.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Κολοσσός Ρόδου-Μύκονος 83-97
  • ΑΕΚ-Άρης 82-76
  • Ηρακλής-Πανιώνιος 80-66
  • Καρδίτσα-ΠΑΟΚ 68-72
  • Περιστέρι-Προμηθέας Π. 80-92

  • Μαρούσι-Παναθηναϊκός (30/12, 18:30)

ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολυμπιακός 22
  2. ΠΑΟΚ 20
  3. Παναθηναϊκός AKTOR 19 -10αγ.
  4. ΑΕΚ 18
  5. Προμηθέας Π. 17
  6. Άρης 16
  7. Μύκονος 16
  8. Ηρακλής 16
  9. Περιστέρι 16
  10. Καρδίτσα 15
  11. Κολοσσός Ρ. 13
  12. Πανιώνιος 13 -12αγ.
  13. Mαρούσι 12 -10αγ.
