Greek Basketball League: «Διπλό» του Προμηθέα στο Περιστέρι
Με εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα της Πάτρας επικράτησε στο Περιστέρι 92-80 – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Σημαντική εκτός έδρας νίκη για τη 12η αγωνιστική της Greek Basketball League, πήρε ο Προμηθέας. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε 92-80 στην έδρα του Περιστερίου. Έχοντας για μεγάλο «όπλο» την τρίτη περίοδο, όπου και κρίθηκε το ματς.
Οι Πατρινοί σε εκείνο το δεκάλεπτο έκαναν σκορ 17-33 και βρέθηκαν απ’ το -3 στο +13. Διατηρώντας το προβάδισμα στην τέταρτη περίοδο και παίρνοντας έτσι την εκτός έδρας νίκη.
Ο Χάρις με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τους Γκρέι και Χάμοντς να ακολουθούν έχοντας από 18. Για τους ηττημένους, ο Βαν Τούρμπεργκεν είχε 15, ο Χάρις 13 και ο Καρντένας 12.
Τα δεκάλεπτα: 18-13, 42-39, 59-72, 80-92.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.
GREEK BASKETBALL LEAGUE – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Κολοσσός Ρόδου-Μύκονος 83-97
- ΑΕΚ-Άρης 82-76
- Ηρακλής-Πανιώνιος 80-66
- Καρδίτσα-ΠΑΟΚ 68-72
- Περιστέρι-Προμηθέας Π. 80-92
- Μαρούσι-Παναθηναϊκός (30/12, 18:30)
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ολυμπιακός 22
- ΠΑΟΚ 20
- Παναθηναϊκός AKTOR 19 -10αγ.
- ΑΕΚ 18
- Προμηθέας Π. 17
- Άρης 16
- Μύκονος 16
- Ηρακλής 16
- Περιστέρι 16
- Καρδίτσα 15
- Κολοσσός Ρ. 13
- Πανιώνιος 13 -12αγ.
- Mαρούσι 12 -10αγ.