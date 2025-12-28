Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

«Πάντα αναζητούσα το πάθος. Γι’ αυτό ήμουν συχνά άπιστη. Και όταν το πάθος τελείωνε, έκανα τις βαλίτσες μου». Έτσι η Μπριζίτ Μπαρντό περιέγραφε την προσωπική της ζωή στο βιβλίο «Larmes de combat», μια βιογραφία που προσπαθεί περισσότερο από κάθε άλλη να ανασυνθέσει το τεράστιο «μωσαϊκό» ερώτων, σχέσεων και συζύγων της γαλλίδας ηθοποιού.

«Επέστρεφα συνεχώς αναζητώντας νέους έρωτες όταν το παρόν γινόταν χλιαρό. Δεν μου αρέσουν οι μέσες λύσεις, οι λιγότερο ωραίες». Έπειτα ήρθε ο Bernard d’Ormale και κάτι άλλαξε. Αλλά πριν από αυτό, η ζωή της BB ήταν μια διαδοχή ιστοριών που θα μπορούσαν να βρίσκονται σε περιοδικά: κάποιες χάθηκαν με τον χρόνο, άλλες ήταν τόσο αξέχαστες που κατέλαβαν μια τιμητική θέση στη φαντασία μιας εποχής και έγιναν αιώνιες.

Η Μπριζίτ Μπαρντό ντυμένη νύφη στη ταινία «Voulez-Vous Dancer avec Moi?» / AP

Μπριζίτ Μπαρντό και Ροζέ Βαντίμ

Η Μπριζίτ Μπαρντό και ο Ροζέ Βαντίμ γνωρίστηκαν χάρη σε ένα εξώφυλλο του ELLE, που για την 15χρονη τότε Μπαρντό σήμανε το εθνικό της ντεμπούτο. Ήταν 16 και 22 ετών, αλλά οι οικογένειές τους ήταν φανερά αντίθετες στη σχέση τους, ειδικά ο πατέρας της Μπαρντό που επαναλάμβανε: «αυτός ο γάμος δεν πρέπει να γίνει». Χρειάστηκαν μήνες διαπραγματεύσεων και τα 18α γενέθλια της BB για να παντρευτούν, με διπλή τελετή: πολιτικός γάμος στις 19 και θρησκευτικός στις 21 Δεκεμβρίου 1952. Ο Βαντίμ, επίδοξος σκηνοθέτης, διέκρινε το ανεκμετάλλευτο ταλέντο της νεαρής συζύγου του (αργότερα θα δήλωνε στην Washington Post: «Απλώς την βοήθησα να ανθίσει»).

Η Μπριζίτ Μπαρντό, αριστερά ο σύζυγός της, Ροζέ Βαντίμ / AP

Ο γάμος τους κράτησε μέχρι το 1956, όταν ο Βαντίμ τη σκηνοθέτησε στο «Et Dieu… créa la femme» και διαπίστωσε ότι υπήρχε κάτι παραπάνω μεταξύ της συζύγου του και του συμπρωταγωνιστή Jean-Louis Trintignant. «Ήξερα τι συνέβαινε και σε κάποιο βαθμό το περίμενα. Πάντα προτιμούσα να έχω μια τέτοια γυναίκα και να ξέρω ότι με απατούσε, παρά να κατέχω μια γυναίκα που αγαπά μόνο εμένα», ομολόγησε ο Βαντίμ αργότερα.

Η Μπριζίτ Μπαρντό ASSOCIATED PRESS

Ο Βαντίμ και η Μπαρντό συνέχισαν να δουλεύουν μαζί σε άλλες ταινίες μέχρι την αποχώρησή της από τη σκηνή. Ο ίδιος παντρεύτηκε άλλες τέσσερις φορές, μία εκ των οποίων με τη Τζέιν Φόντα, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Βανέσα.

Μπριζίτ Μπαρντό και Ζαν-Λουί Τρεντινιάν

Η σχέση τους ξεκίνησε στα γυρίσματα του «Et Dieu… créa la femme» και ήταν το κλασικό μείγμα πραγματικότητας και μυθοπλασίας: «στην αρχή μας μισούσαμε, μετά ερωτευτήκαμε». Μετά από κοινού οντισιόν για να διαπιστωθεί η χημεία τους, η BB ξεσπά στον σύζυγό της λέγοντας ότι ο Τρεντινιάν ήταν «ένα βλάκας» και δύσκολα θα μπορούσε να υποδυθεί μια γυναίκα που ερωτεύεται έναν τέτοιο άνθρωπο. Η ερωτική ένταση μεταξύ τους έγινε γρήγορα εμφανής και ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς τι ήταν υποκριτικό και τι πραγματικό στις σκηνές αγάπης. Με το τέλος των γυρισμάτων, τα διαζύγια ήταν έτοιμα. Η BB και ο Τρεντινιάν έζησαν μαζί στη βίλα La Mandrague στο Σεν Τροπέ, αλλά λόγω ζήλιας, απόστασης και λίγου χρόνου μαζί, η σχέση κράτησε μόλις δύο χρόνια.

Η Μπριζίτ Μπαρντό / AP

Μπριζίτ Μπαρντό και Ζιλμπέρ Μπεκό

Μια ακόμα ερωτική καταιγίδα. Ο «Μονσιέ 100.000 βολτ», όπως τον έλεγαν, γνώρισε τη Μπαρντό τον Δεκέμβριο του 1957, κατά τις ηχογραφήσεις του προγράμματος «Parade de fin d’année». Η σχέση κράτησε λίγες εβδομάδες αλλά άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Μπαρντό.

Μπριζίτ Μπαρντό και Σάσα Ντιστέλ

Μια σύντομη και παθιασμένη σχέση μεταξύ 1958 και 1959, με τον τραγουδιστή και μουσικό τζαζ Alexandre “Sacha” Distel (πέθανε το 2004). Το πρώτο τους ραντεβού οφείλεται στο Et Dieu… créa la femme, για την ηχογράφηση της μουσικής του οποίου ο Distel βρισκόταν στο στούντιο Rue Jean-Giraudoux. Η BB καθυστέρησε και ο Distel αντέδρασε αυστηρά, εκνευρισμένος από τη στάση της. Η σχέση τους δεν κράτησε πολύ.

Μπριζίτ Μπαρντό και Ζακ Σαρριέ

Το 1959, η BB είχε σχέση με τον ηθοποιό Ζακ Σαρριέ και σύντομα έμεινε έγκυος. Παντρεύτηκαν στις 1959 στο Λουβενσιέν, και τον Ιανουάριο του 1960 γεννήθηκε ο γιος τους Nicolas-Jacques Charrier. Η σχέση τους ήταν δύσκολη και το διαζύγιο ήρθε μετά από τρία χρόνια. Ο γιος της μεγάλωσε με τον πατέρα του, αλλά οι δικαστικές διαμάχες κράτησαν πολλά χρόνια.

Η Μπριζίτ Μπαρντό με τον Ζακ Σαρριέ / AP

Μπριζίτ Μπαρντό και Σάμι Φρέι

Το 1960 στα γυρίσματα της ταινίας «La vérité», η BB ερωτεύτηκε τον Σάμι Φρέι. Η σχέση ήταν έντονη αλλά σύντομη. Η Μπαρντό, ευάλωτη λόγω των προβλημάτων με τον Σαρριέ και της κατάθλιψης μετά τη γέννηση του παιδιού, προσπάθησε ακόμη και να αυτοκτονήσει, αλλά σώθηκε τη τελευταία στιγμή.

Μπριζίτ Μπαρντό και Γκούντερ Σαξ

Πριν τον τρίτο γάμο της, είχε σύντομες σχέσεις με τον Glenn Ford και τον μουσικό Bob Zagury. Το 1966 γνώρισε τον Γκούντερ Σαξ, γερμανικής καταγωγής και εγγονό του ιδρυτή της Opel. Παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας αλλά ο γάμος τελείωσε το 1969, με τον Σαξ να λέει: «Ένα χρόνο με την BB αξίζει δέκα με οποιονδήποτε άλλον».

Η Μπριζίτ Μπαρντό με τον Γκούντερ Σαξ / AP

Μπριζίτ Μπαρντό και Τζίτζι Ρίτσι

Μια σύντομη αλλά αξέχαστη σχέση με τον playboy από την Piacenza. Η BB πέρασε μαζί του λίγες εβδομάδες αλλά άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα ως είδωλο εποχής.

Η Μπριζίτ Μπαρντό με τον Πατρίκ Ζιλς / AP

Μπριζίτ Μπαρντό και Πατρίκ Ζιλς

Μια ακόμα δημόσια σχέση μετά από συνάντηση στα γυρίσματα. Ήταν φωτογενείς και συνεχώς στους φακούς, αλλά η σχέση τελείωσε σύντομα και χωρίς τύψεις. Το γεγονός ότι ήταν νεότερος από αυτήν προκάλεσε αίσθηση στην εποχή της δεκαετίας του ’60.

