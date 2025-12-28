Από το «Moi je joue» στο «Je t’aime»: Η Μπριζίτ Μπαρντό μέσα από 5 εμβληματικά τραγούδια

Η θρυλική σταρ έφυγε από τη ζωή σήμερα, 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών

Ανθή Κουρεντζή

Από το «Moi je joue» στο «Je t’aime»: Η Μπριζίτ Μπαρντό μέσα από 5 εμβληματικά τραγούδια

Η Μπριζίτ Μπαρντό

AP
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπριζίτ Μπαρντό, έφυγε από την ζωή την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Η Γαλλίδα σταρ που έβαλε τη «σφραγίδα» της στον διεθνή κινηματογράφο και έγινε παγκόσμιο σύμβολο στυλ, ενέπνευσε και κάποιους από τους σπουδαιότερους συνθέτες της εποχής της, «ντύνοντας» με τη φωνή της πάνω από 70 τραγούδια.

Το κινηματογραφικό είδωλο συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα, όπως: Serge Gainsbourg, Sacha Distel, Nino Ferrer και Gilbert Bécaud.

Πέντε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Μπριζίτ Μπαρντό

«La Madrague» (1963)

Το αγαπημένο τραγούδι της Μπριζίτ Μπαρντό, «La Madrague», ηχογραφήθηκε το 1963. Γραμμένο από τον Jean-Max Rivière και σε μουσική του Gérard Bourgeois, περιλαμβάνεται στο πρώτο άλμπουμ της σταρ με τίτλο «Brigitte Bardot».

Όπως εξηγούσε η Μπαρντό στην εφημερίδα Journal du Dimanche το 2017, το τραγούδι εμπνεύστηκε από την ιδιοκτησία που αγόρασε η ηθοποιός στο Σεν-Τροπέ το 1958 και την οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ. «Ο Jean-Max Rivière είχε την υπέροχη ιδέα να μετουσιώσει σε μουσική τα απλά, χαρούμενα και νοσταλγικά συναισθήματα που μου προκαλούσε ο τόπος», δήλωνε τότε.

«Moi je joue» (1964)

Ένα χρόνο αργότερα, η Μπριζίτ Μπαρντό κυκλοφορεί το ποπ τραγούδι «Moi je joue». Σινγκλ από το άλμπουμ της B.B. του 1964, σε σύνθεση Gérard Bourgeois και Jean-Max Rivière. Το τραγούδι αντιμετωπίζει με χιούμορ τα παιχνιδιάρικα, ανέμελα συναισθήματα αγάπης της σταρ.

«Εγώ παίζω, εγώ παίζω παίζοντας μάγουλο με μάγουλο, θέλω να παίξω παίζοντας μάγουλο με εσάς, αλλά εσείς, θέλετε; Από καρδιάς, θέλω να κερδίσω αυτήν την καρδιά με καρδιά, ξέρετε το παιχνίδι μου απ’ έξω, οπότε υπερασπιστείτε τον εαυτό σας!…»

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το σουξέ επανήλθε πρόσφατα στη μόδα για να χρησιμοποιηθεί σε διαφήμιση ενός διάσημου αρώματος.

«Harley Davidson» (1967)

Αδύνατον να μην αναφέρουμε τον Serge Gainsbourg όταν μιλάμε για την μουσική καριέρα της Μπριζίτ Μπαρντό! Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν το 1959 στα γυρίσματα της ταινίας «Voulez-vous danser avec moi?» του Michel Boisrond, αλλά συνεργάστηκαν για πρώτη φορά μουσικά το 1967 με το σουξέ «Harley Davidson».

Ένα τραγούδι φόρος τιμής στην περίφημη μάρκα μοτοσικλετών, που σηματοδότησε την αρχή της κοινής τους ιστορίας.

«Je t’aime… moi non plus» (1967)

Την ίδια χρονιά Μπριζίτ Μπαρντό και Serge Gainsbourg ηχογραφούν το «Je t’aime moi non plus», αλλά αυτός ο προκλητικός τίτλος δεν γίνεται αποδεκτός από τον σύζυγο της ηθοποιού, ο οποίος απαγορεύει τη διάδοση του τραγουδιού.

Η κυκλοφορία του «Je t’aime… moi non plus» ακυρώνεται, αλλά ο Serge Gainsbourg δεν το αποδέχεται και αποφασίζει να το επανηχογραφήσει μια οκτάβα ψηλότερα το 1969, αυτή τη φορά με τη Jane Birkin. Το σουξέ, που λογοκρίθηκε σε πολλά μέρη όπως το Βατικανό, θα φτάσει στην πρώτη θέση των πωλήσεων σε αρκετές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Απογοητευμένη που δεν μπόρεσε να ηχογραφήσει τη δική της εκδοχή του «Je t’aime… moi non plus», η Μπριζίτ Μπαρντό συμφώνησε το 1986 να κυκλοφορήσει η εκδοχή της σε βινύλιο, υπό τον όρο ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πηγαίνουν στο ίδρυμά της για την προστασία των ζώων.

«Bonnie and Clyde» (1968)

Τέλος, πώς να μην αναφέρουμε το «Bonnie and Clyde»… Σε αυτό το ντουέτο, που συνέθεσε ο Serge Gainsbourg το 1968, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός αναφέρονται στο θρυλικό ζευγάρι Αμερικανών εγκληματιών της δεκαετίας του 1930, την Bonnie Parker και τον Clyde Barrow.

Αυτό το σουξέ, που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Initials BB» του Serge Gainsbourg, ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά ζωντανά κατά τη διάρκεια του Bardot Show, που προβλήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1967, όπως αναφέρει η BFMTV. Η Μπαρντό και ο Gainsbourg υποδύονται τότε το διάσημο ζευγάρι ληστών, με όπλα στα χέρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» - Το σημείωμα του 66χρονου που μαχαίρωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

17:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία μέρα-μεσημέρι σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο

17:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στις 20:00 η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι- Τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίοι ηγέτες

17:03ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν για επιδοτήσεις άνω των €120.000 οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα

16:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό συνάντησε μουσικά τον Γιάννη Σπανό

16:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «Moi je joue» στο «Je t’aime»: Η Μπριζίτ Μπαρντό μέσα από 5 εμβληματικά τραγούδια

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομεία δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε γονέα και υπεύθυνο καταστήματος

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνει για τα φορτηγα το μπλόκο σε Ορμένιο και Τελωνείο των Κήπων

16:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς 5 παίκτες και 3 μέλη του σταφ η προπόνηση

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός για 54χρονη που έπεσε στη λίμνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

15:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ξανθιά καλλονή που αναθεώρησε την αισθητική του κινηματογράφου - Οι εμβληματικοί ρόλοι που έμειναν στην ιστορία

15:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Έριξε τριάρα και «έπιασε» κορυφή η Μίλαν

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το μήνυμα Αντετοκούνμπο για το κάρφωμα και η «μπηχτή» του Βούτσεβιτς

15:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League, Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Πέρασε από τη Θεσσαλία ο «Δικέφαλος»

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

15:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Εμανουέλ Μακρόν έως τον κόσμο του πολιτισμού: Τα μηνύματα για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό

15:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Η μάχη των φύλων»: Σαμπαλένκα και Κύργιος παλεύουν στο Ντουμπάι σ’ ένα ματς με έντονες αντιδράσεις

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:15ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομεία δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε γονέα και υπεύθυνο καταστήματος

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Κατέθεσε νέα μήνυση για υπερτιμολογήσεις στο «μπάζωμα» στα Τέμπη

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός για 54χρονη που έπεσε στη λίμνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό - Θλίψη για τον θάνατο της θρυλικής «ΜπεΜπε» που άλλαξε τον κινηματογράφο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή μετ' εμποδίων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων σε Μπράλο και Κάστρο

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το μήνυμα Αντετοκούνμπο για το κάρφωμα και η «μπηχτή» του Βούτσεβιτς

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Τα ίχνη τους χάνονταν ξαφνικά» – Πώς εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες οι ομάδες διάσωσης

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση Κολυδά για το κρύο και το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού ετοιμάζουν κινητοποιήσεις - Ποιοι λένε «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

16:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό συνάντησε μουσικά τον Γιάννη Σπανό

16:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «Moi je joue» στο «Je t’aime»: Η Μπριζίτ Μπαρντό μέσα από 5 εμβληματικά τραγούδια

10:12LIFESTYLE

«Χρόνια Πολλά, μόνο υπομονή κάνουμε» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε στην ουρά για να ευχαριστήσει το κοινό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ