Από το «Moi je joue» στο «Je t’aime»: Η Μπριζίτ Μπαρντό μέσα από 5 εμβληματικά τραγούδια

Η Μπριζίτ Μπαρντό, έφυγε από την ζωή την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Η Γαλλίδα σταρ που έβαλε τη «σφραγίδα» της στον διεθνή κινηματογράφο και έγινε παγκόσμιο σύμβολο στυλ, ενέπνευσε και κάποιους από τους σπουδαιότερους συνθέτες της εποχής της, «ντύνοντας» με τη φωνή της πάνω από 70 τραγούδια.

Το κινηματογραφικό είδωλο συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα, όπως: Serge Gainsbourg, Sacha Distel, Nino Ferrer και Gilbert Bécaud.

Πέντε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Μπριζίτ Μπαρντό

«La Madrague» (1963)

Το αγαπημένο τραγούδι της Μπριζίτ Μπαρντό, «La Madrague», ηχογραφήθηκε το 1963. Γραμμένο από τον Jean-Max Rivière και σε μουσική του Gérard Bourgeois, περιλαμβάνεται στο πρώτο άλμπουμ της σταρ με τίτλο «Brigitte Bardot».

Όπως εξηγούσε η Μπαρντό στην εφημερίδα Journal du Dimanche το 2017, το τραγούδι εμπνεύστηκε από την ιδιοκτησία που αγόρασε η ηθοποιός στο Σεν-Τροπέ το 1958 και την οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ. «Ο Jean-Max Rivière είχε την υπέροχη ιδέα να μετουσιώσει σε μουσική τα απλά, χαρούμενα και νοσταλγικά συναισθήματα που μου προκαλούσε ο τόπος», δήλωνε τότε.

«Moi je joue» (1964)

Ένα χρόνο αργότερα, η Μπριζίτ Μπαρντό κυκλοφορεί το ποπ τραγούδι «Moi je joue». Σινγκλ από το άλμπουμ της B.B. του 1964, σε σύνθεση Gérard Bourgeois και Jean-Max Rivière. Το τραγούδι αντιμετωπίζει με χιούμορ τα παιχνιδιάρικα, ανέμελα συναισθήματα αγάπης της σταρ.

«Εγώ παίζω, εγώ παίζω παίζοντας μάγουλο με μάγουλο, θέλω να παίξω παίζοντας μάγουλο με εσάς, αλλά εσείς, θέλετε; Από καρδιάς, θέλω να κερδίσω αυτήν την καρδιά με καρδιά, ξέρετε το παιχνίδι μου απ’ έξω, οπότε υπερασπιστείτε τον εαυτό σας!…»

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το σουξέ επανήλθε πρόσφατα στη μόδα για να χρησιμοποιηθεί σε διαφήμιση ενός διάσημου αρώματος.

«Harley Davidson» (1967)

Αδύνατον να μην αναφέρουμε τον Serge Gainsbourg όταν μιλάμε για την μουσική καριέρα της Μπριζίτ Μπαρντό! Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν το 1959 στα γυρίσματα της ταινίας «Voulez-vous danser avec moi?» του Michel Boisrond, αλλά συνεργάστηκαν για πρώτη φορά μουσικά το 1967 με το σουξέ «Harley Davidson».

Ένα τραγούδι φόρος τιμής στην περίφημη μάρκα μοτοσικλετών, που σηματοδότησε την αρχή της κοινής τους ιστορίας.

«Je t’aime… moi non plus» (1967)

Την ίδια χρονιά Μπριζίτ Μπαρντό και Serge Gainsbourg ηχογραφούν το «Je t’aime moi non plus», αλλά αυτός ο προκλητικός τίτλος δεν γίνεται αποδεκτός από τον σύζυγο της ηθοποιού, ο οποίος απαγορεύει τη διάδοση του τραγουδιού.

Η κυκλοφορία του «Je t’aime… moi non plus» ακυρώνεται, αλλά ο Serge Gainsbourg δεν το αποδέχεται και αποφασίζει να το επανηχογραφήσει μια οκτάβα ψηλότερα το 1969, αυτή τη φορά με τη Jane Birkin. Το σουξέ, που λογοκρίθηκε σε πολλά μέρη όπως το Βατικανό, θα φτάσει στην πρώτη θέση των πωλήσεων σε αρκετές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Απογοητευμένη που δεν μπόρεσε να ηχογραφήσει τη δική της εκδοχή του «Je t’aime… moi non plus», η Μπριζίτ Μπαρντό συμφώνησε το 1986 να κυκλοφορήσει η εκδοχή της σε βινύλιο, υπό τον όρο ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πηγαίνουν στο ίδρυμά της για την προστασία των ζώων.

«Bonnie and Clyde» (1968)

Τέλος, πώς να μην αναφέρουμε το «Bonnie and Clyde»… Σε αυτό το ντουέτο, που συνέθεσε ο Serge Gainsbourg το 1968, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός αναφέρονται στο θρυλικό ζευγάρι Αμερικανών εγκληματιών της δεκαετίας του 1930, την Bonnie Parker και τον Clyde Barrow.

Αυτό το σουξέ, που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Initials BB» του Serge Gainsbourg, ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά ζωντανά κατά τη διάρκεια του Bardot Show, που προβλήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1967, όπως αναφέρει η BFMTV. Η Μπαρντό και ο Gainsbourg υποδύονται τότε το διάσημο ζευγάρι ληστών, με όπλα στα χέρια.

