Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό συνάντησε μουσικά τον Γιάννη Σπανό

Η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από την ζωή την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ίδρυμα της ηθοποιού «Fondation Brigitte Bardot».

Η Γαλλιδά σταρ άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στην ιστορία του κινηματογράφου και της μουσικής με εμβληματικούς ρόλους και μεγάλα «σουξέ» αντίστοιχα.

Μία από τις συνεργασίες της που αγάπησε πολύ ήταν εκείνη με τον Γιάννη Σπανό.

Το 1962, ο σκηνοθέτης Λουί Μαλ επέλεξε τον Σπανό να συνθέσει μουσική για την ταινία «Vie Privée» («Ιδιωτική ζωή»). Η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Μπριζίτ Μπαρντό, εκτός από κινηματογραφική ερμηνεία, ανέλαβε και τη φωνητική απόδοση του τραγουδιού «Sidonie», το οποίο έγινε μέρος του soundtrack της ταινίας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και ως δίσκος 45 στροφών το 1962, σημειώνοντας επιτυχία και προβάλλοντας το ταλέντο του Σπανού σε ένα διεθνές κοινό.

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό το ένα κομμάτι. Η Μπαρντό ηχογράφησε ακόμη τρία τραγούδια γραμμένα από τον Σπανό, μεταξύ των οποίων τα «Les amis de la musique», «Rosed’eau» και «Une histoire de plage» — όλα με στίχους του Γάλλου ποιητή J.M. Rivière και κυκλοφορημένα το 1963.

