Λαβρόφ: «Αν η Ευρώπη μας επιτεθεί, η απάντηση θα είναι συντριπτική»

Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ διευκρίνισε, όπως είπε, ότι «προς τους λιγότερο οξυδερκείς Ευρωπαίους πολιτικούς, στους οποίους ελπίζω να προβληθεί αυτή η συνέντευξη, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά: δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε κανέναν. Και αν κάποιος αποφασίσει να επιτεθεί στη Ρωσία, η απάντηση θα είναι συντριπτική». Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε στη συνέχεια ότι «ο Πρόεδρος Πούτιν έχει μιλήσει γι' αυτό δημόσια σε πολλές περιπτώσεις».

Ο Λαβρόφ υπενθύμισε επίσης ότι «ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει μιλήσει γι' αυτό δημόσια αρκετές φορές».

Προηγουμένως, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι τυχόν χτυπήματα βαθιά στη Ρωσική Ομοσπονδία με χρήση δυτικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς θα οδηγήσουν σε μια «εκπληκτική απάντηση».

