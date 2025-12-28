Παραβίασε περιοριστικά μέτρα ο Άντι Κάρολ – Κινδυνεύει με πενταετή φυλάκιση

Την Τρίτη απολογείται ο 36χρονος Άγγλος επιθετικός, o οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του απ’ τη Γαλλία.

Παραβίασε περιοριστικά μέτρα ο Άντι Κάρολ – Κινδυνεύει με πενταετή φυλάκιση
Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο Άντι Κάρολ. Ο 36χρονος Άγγλος επιθετικός που υπήρξε διεθνής και έκανε σημαντική καριέρα σε ομάδες όπως η Λίβερπουλ και η Νιούκαστλ, αγωνίζεται πλέον στην 6η κατηγορία. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Στάνστεντ» κατά την επιστροφή του από τη Γαλλία.

Ο λόγος είναι πως παραβίασε περιοριστικά μέτρα. Αυτά του είχαν επιβληθεί για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης. Την Τρίτη θα δικαστεί και η ποινή με την οποία απειλείται, φτάνει ακόμη και στα πέντε χρόνια φυλάκιση.

Κατά τη σύλληψή του μάλιστα, υπήρξε σημαντική αναστάτωση. Στην πτήση όπως είναι λογικό υπήρχαν αρκετοί ακόμη επιβάτες. Ο Κάρολ ήταν παντρεμένος με πρωταγωνίστρια σε reality show για δύο χρόνια.

