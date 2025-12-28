Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» - Το σημείωμα του 66χρονου που μαχαίρωσε τη γυναίκα του

Εικόνα από το σημείο του αιματηρού περιστατικού στην περιοχή του Γκύζη, το μεσημέρι της Κυριακής (28/12).

Στο αποκαλυπτικό ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπειτα αυτοκτόνησε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή του Γκύζη, o 66χρονος αυτόχειρας εξομολογούνταν πως «δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι».

Η αιματηρή τραγωδία εκτυλίχθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε υπόγειο διαμέρισμα της οδού Λοκρίδος, στην περιοχή του Γκύζη, όπου ο δράστης τραυμάτισε τη γυναίκα του στον λαιμό και ακολούθως πήδηξε στο κενό από γειτονικό κτήριο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή σε νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Κλειδί» το σημείωμα του δράστη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το «κλειδί» για την κατανόηση της αποτρόπαιης πράξης στην περιοχή του Γκύζη φαίνεται να κρύβεται στις λίγες λέξεις που άφησε ο 66χρονος σε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο.

Ειδικότερα, σε αυτό το σημείωμα ο δράστης περιέγραφε το αδιέξοδο που ένιωθε, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι». Το συγκεκριμένο εύρημα βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών, αποτελώντας μέρος της προανάκρισης που διενεργεί η ΕΛΑΣ για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

