Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή του Γκύζη, καθώς ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Λοκρίδος, όπου ένας 66χρονος άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στο λαιμό την σύζυγο του. Αμέσως μετά, ο 66χρονος ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, από εκεί πέρασε στο διπλανό κτήριο και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο:

Άφησε ιδιόχειρο σημείωμα

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 66χρονος άφησε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι.

Η σύζυγος του δράστη μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

