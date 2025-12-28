Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα στα διόδια Μαλγάρων
Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα, τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα και μετά τις 18:00, όσο συνεχίζει να υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση των οδηγών, λόγω και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν (ισχυροί άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ).
Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη για να περάσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20 ∙ WHAT THE FACT
Πώς το στρες των γιορτών επηρεάζει το έντερο: Οι 6 λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί
20:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: «Φουλάρει» για στόπερ, Ντρκούσιτς και Μάρκοβιτς σε πρώτο πλάνο
19:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παραβίασε περιοριστικά μέτρα ο Άντι Κάρολ – Κινδυνεύει με πενταετή φυλάκιση
18:54 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σοκαριστική στιγμή: Κατέρρευσε ο τερματοφύλακας του Σουδάν
17:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ