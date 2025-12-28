Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά το ρεβεγιόν με θαλασσινά

Η νεαρή γυναίκα πέθανε το βράδυ του Σαββάτου και η μητέρα της πέθανε λίγες ώρες αργότερα. Ο θάνατός της πιθανότατα προκλήθηκε από ένα δείπνο με βάση το ψάρι που είχε φάει την παραμονή των Χριστουγέννων

Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά το ρεβεγιόν με θαλασσινά
Ένα 15χρονο κορίτσι, η Σάρα Ντι Βίτα, και η μητέρα της πέθαναν στο Καμπομπάσο με διαφορά λίγων ωρών.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν υποψίες για τροφική δηλητηρίαση λόγω φαγητού που καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Ο πατέρας της 15χρονης, Τζιάνι Ντι Βίτα, 55 ετών, αρρώστησε επίσης και παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Καρνταρέλι στο Καμπομπάσο.

Το κορίτσι πέθανε το Σάββατο το βράδυ μετά την εισαγωγή του στο Καρνταρέλι.

Η μητέρα της, Αντονέλα Ντι Ιέλσι, 50 ετών, πέθανε επίσης λίγες ώρες αργότερα.

Η 15χρονη μαθήτρια ζούσε στην Πιετρακατέλα, στην επαρχία Καμπομπάσο, και φοιτούσε στο κλασικό λύκειο στην πρωτεύουσα του Μολίζε. Αισθανόταν αδιαθεσία για μερικές ημέρες και είχε ήδη πάει στα επείγοντα πριν επιστρέψει σπίτι.

Οι γιατροί υποψιάστηκαν αμέσως το ενδεχόμενο της τροφικής δηλητηρίασης, αλλά ίσως δεν αξιολόγησαν σωστά τη σοβαρότητα της κατάστασης, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και εισήχθη στην εντατική, όπου και πέθανε.

Η μητέρα της επίσης αισθάνθηκε αδιαθεσία τις τελευταίες ημέρες και εισήχθη επίσης στο νοσοκομείο Καρνταρέλι, όπου πέθανε λίγες ώρες μετά τον θάνατο της κόρης της.

Ο πατέρας της εμφάνισε συμπτώματα και εισήχθη στο ίδιο νοσοκομείο.

Το μόνο άτομο που δεν αισθάνθηκε αδιαθεσία ήταν η 18χρονη αδερφή του θανόντος κοριτσιού.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, όλη η οικογένεια ένιωσε αδιαθεσία μετά το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων, ένα γεύμα με ψάρι, θαλασσινά και μύδια.

Μετά από λίγες ώρες, όλοι ένιωσαν αδιαθεσία: ο πατέρας, η μητέρα και η μία κόρη. Μένει να διαπιστωθεί αν και η 18χρονη αδερφή της κατανάλωσε τα ίδια πιάτα.

Όλη η οικογένεια πήγε αμέσως στα επείγοντα του νοσοκομείου, αλλά οι γιατροί αξιολόγησαν πως δεν ήταν κάτι σοβαρό ώστε να νοσηλευτούν.

Το Σάββατο βράδυ, τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν: αφόρητος πόνος και κράμπες, σε τέτοιο βαθμό που η οικογένεια αποφάσισε να επιστρέψει στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας και η κόρη κατέληξαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η μητέρα στο ιατρείο. Αλλά το κορίτσι δεν τα κατάφερε και πέθανε γύρω στις 10:30 μ.μ.

Μόνο η νεκροψία πιθανότατα θα διευκρινίσει εάν η τροφική δηλητηρίαση ή η τροφική δυσανεξία προκάλεσαν τον θάνατο του κοριτσιού και της μητέρας της.

«Είμαστε σοκαρισμένοι. Είναι μια τραγωδία που μας αφήνει άφωνους», δήλωσε ο δήμαρχος της Πιετρακατέλα, Αντόνιο Τομασόνε.

«Η πόλη δεν μπορεί να πιστέψει σε μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και αυτά ολόκληρης της κοινότητας στην οικογένεια».

Η Αντονέλα Ντι Ιέλσι συνεργαζόταν με τον σύζυγό της , Τζιάνι Ντι Βίτα, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε δήμαρχος της Πιετρακατέλα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

