Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι στη Φλόριντα

Πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Μίλησα με τον Πούτιν στο τηλέφωνο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως είχε μια «καλή και πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Mar-a-Lago. Τα μέσα ενημέρωσης είναι προσκεκλημένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!

Πρόεδρος DJT».

Λίγα λεπτά αργότερα, την επικοινωνία επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε την Κυριακή το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.