Explainer: Γιατί η διάλυση του ΝΑΤΟ δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ – Η ανησυχία των Ευρωπαίων

Με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνώριζαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριζε τον απομονωτισμό των ΗΠΑ και θα έθετε σε δοκιμασία το ΝΑΤΟ και μαζί τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Το στοίχημα για την Ευρώπη ήταν να αποφύγει μεγάλες κρίσεις που θα μπορούσαν να μεταφερθούν μέσα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και να αμφισβητήσουν το μέλλον της. Επιπλέον οι Ευρωπαίοι ήθελαν στο πλευρό τους τις ΗΠΑ στο ουκρανικό μέτωπο προκειμένου να αποφύγουν την επικράτηση των σχεδίων της Ρωσίας για προσάρτηση ουκρανικών εδαφών.

Έτσι τους τελευταίους μήνες είδαμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιδιώκουν καλές σχέσεις με την Ουάσινγκτον, να αποφεύγουν να επικρίνουν κινήσεις και αποφάσεις του Τραμπ και να επιδίδονται σε μία πολιτική κατευνασμού του Αμερικανού προέδρου.

Με την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στην Βενεζουέλα, την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και τις απειλές στην Γροιλανδία αυτή η πολιτική φαίνεται ότι οδεύει στον κάλαθο των αχρήστων αφού ουδείς μπορούσε να συνυπολογίσει τις επεκτακτικές βλέψεις του Τραμπ.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μία απευθείας σύγκρουση με τον Τραμπ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Politico, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη δεν αγνοούν πλέον την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ για την Γροιλανδία και αναζητούν απεγνωσμένα ένα σχέδιο για να τον σταματήσουν.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια άμεση αντιπαράθεση με τον Τραμπ. Βρίσκεται σε επιθετική διάθεση και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», είπε στο περιοδικό διπλωμάτης της Ε.Ε. που ενημερώθηκε για τις εν εξελίξει συζητήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο. Πηγή: Λευκός Οίκος

«Όλοι είναι πολύ έκπληκτοι και δεν γνωρίζουν τι έχουμε πραγματικά στη διάθεσή μας», δήλωσε ανώυμα πρώην βουλευτής της Δανίας. «Κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι να κάνει, επειδή οι Αμερικανοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά χρειαζόμαστε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αμέσως. Δεν μπορούν να περιμένουν τρία, πέντε ή επτά χρόνια».

Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ η διάλυση του ΝΑΤΟ

Η διευθύντρια της «δεξαμενής σκέψης» Atlantic Council, Άννα Βαϊσλάντερ σε ανάλυση της εξηγεί ότι η διπλωματία είναι η πιο λογική αλλά δύσκολη επιλογή στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την Γροιλανδία.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν καλούς διαύλους επικοινωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Φινλανδία, θα πρέπει να συνταχθούν με τη Δανία και να ηγηθούν των προσπαθειών για την επίλυση της κρίσης, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που η Ευρώπη κατάφερε να υποστηρίξει την Ουκρανία στην ειρηνευτική διαδικασία μετά τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Ο Ρούττε, μια άλλη φωνή που έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, πρέπει επίσης να εμπλακεί περαιτέρω», σημειώνει η Άννα Βαϊσλάντερ.

Κρίνει ότι το βασικό επιχείρημα των Ευρωπαίων έναντι της αμερικανικής κυβέρνησης πρέπει να είναι ότι η «επιβίωση του ΝΑΤΟ διακυβεύεται αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμβουν και καταλάβουν τη Γροιλανδία και μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ». «Για παράδειγμα, η ίδια η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (NSS) της κυβέρνησης Τραμπ τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να διατηρήσουν τη στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία και γι’ αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τις ευρωπαϊκές βάσεις τους. Η γεωγραφική εγγύτητα έχει σημασία, όπως κατέδειξε σαφώς η επιχείρηση του περασμένου καλοκαιριού κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Επιπλέον, η NSS περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται από την Ευρώπη για την επιτυχία της οικονομικής τους ατζέντας σε άλλες περιοχές», τονίζει η αναλύτρια.

Πηγή: Associated Press

Σε περίπτωση που το χειρότερο σενάριο επιβεβαιωνόταν και το ΝΑΤΟ διαλυόταν τότε η Άννα Βαϊσλάντερ προειδοποιεί ότι «θα ήταν απολύτως σαφές για τη Ρωσία, την Κίνα και άλλους αντιπάλους ότι δεν υπάρχει πλέον αξιόπιστη εκτεταμένη αποτροπή για την Ευρώπη ή τον Καναδά και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τους πιο στενούς και ισχυρούς συμμάχους τους».

Επιπλέον υποστηρίζει ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ πρόσφατα πήγε ένα βήμα παραπέρα και παρουσίασε μία σειρά μέτρων στο τελευταίο νομοσχέδιο για την άμυνα, με σκοπό τη διατήρηση του ΝΑΤΟ και της εμπλοκής των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Επομένως, για τους Ευρωπαίους είναι ζωτικής σημασίας η συνεργασία με τα μέλη του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον και με τις αντιπροσωπείες που θα επισκεφθούν σύντομα το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο, σύμφωνα με την Άννα Βαϊσλάντερ.

Η συζήτηση για την Γροιλανδία πλήττει το ΝΑΤΟ

Στη Δανία επικρατεί η άποψη ότι ο Τραμπ απλώς απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία ως διαπραγματευτική τακτική και δεν είναι πραγματικά πρόθυμος να επιτεθεί κατά μίας χώρας συμμάχου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο και μόνο η συζήτηση του σεναρίου έχει προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία στου ΝΑΤΟ. «Το γεγονός ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι μια τεράστια νίκη για τον Πούτιν», είπε στην Deutsche Welle ο ερευνητής στην «δεξαμενή σκέψης», Stockholm Free World Forum, Πάτρικ Οξάνεν και πρόσθεσε ότι η τρέχουσα κατάσταση εντός της συμμαχίας θα ήταν το μεγαλύτερο όνειρο των ηγετών της Σοβιετικής Ένωσης.

Η αμερικανική στρατιωτική βάση στην Γροιλανδία. Πηγή: Associated Press

«Εδώ στον βορρά το παίρνουμε πολύ σοβαρά, δηλαδή το γεγονός ότι αυτές οι δηλώσεις ήρθαν τόσο γρήγορα μετά τη Βενεζουέλα και ενισχύθηκαν τόσο από τον πρόεδρο Τραμπ όσο και από τον σύμβουλό του [Στίβεν] Μίλερ», εξήγησε ο Πάτρικ Οξάνεν.

«Είναι μια συμμαχία που βασίζεται σε αξίες και εμπιστοσύνη. Ακόμη και το γεγονός ότι φτάσαμε σε αυτό το στάδιο έχει αποδυναμώσει τη συμμαχία», ανέφερε στην Deutsche Welle ο πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, Εντ Άρνολντ.

