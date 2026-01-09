Σαν σήμερα 9 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 9 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 9 Ιανουαρίου.
- 475 - Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ζήνων αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Τον έλεγχο της Αυτοκρατορίας αποκτά ο στρατηγός Βασιλίσκος, ο οποίος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας.
- 1857 - Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά την κεντρική και νότια Καλιφόρνια.
- 1909 - Ο Έρνεστ Σάκλετον, επικεφαλής αποστολής στο Νότιο Πόλο, στήνει τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου 180 χιλιόμετρα από το Νότιο Πόλο, το πλέον απομακρυσμένο σημείο που είχε φτάσει άνθρωπος μέχρι τότε.
- 1927 - Πυρκαγιά σε κινηματογράφο στο Μόντρεαλ σκοτώνει 78 παιδιά.
- 1938 - Ο διάδοχος Παύλος παντρεύεται τη Φρειδερίκη στην Αθήνα.
- 1965 - Τέσσερις και πλέον χιλιάδες Έλληνες της Κωνσταντινούπολης υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Τουρκία το 1964 ανακοινώνεται επισήμως στην Αθήνα, με τη διευκρίνιση ότι μόνο οι 2.500 από αυτούς ήταν Έλληνες υπήκοοι.
