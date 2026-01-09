Wall Street: Περιορίστηκαν οι απώλειες με «μαξιλάρι» τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη (8/1) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο κλάδος της αμυντικής βιομηχανίας κατέγραψε ισχυρή άνοδο μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισ. δολάρια.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 270,03 μονάδων (+0,55%), στις 49.266,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 104,25 μονάδων (–0,44%), στις 23.480,01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,53 μονάδων (+0,01%), στις 6.921,46 μονάδες.