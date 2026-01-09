Wall Street: Περιορίστηκαν οι απώλειες με «μαξιλάρι» τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ
Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
00.00/
1'
Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη (8/1) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κλάδος της αμυντικής βιομηχανίας κατέγραψε ισχυρή άνοδο μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισ. δολάρια.
Οι δείκτες
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 270,03 μονάδων (+0,55%), στις 49.266,11 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 104,25 μονάδων (–0,44%), στις 23.480,01 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,53 μονάδων (+0,01%), στις 6.921,46 μονάδες.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Χολμς: «Ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω»
23:06 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71 (τελικό)
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες
20:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος