BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»

Καρδιτσιώτικος άθλος στο Basketball Champions League!

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έκανε το 2-0 στη σειρά των Play-In με τους Σέρβους και για πρώτη φορά θα βρεθεί στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ δεν έχασε τη συγκέντρωση της όταν η Σπαρτάκ πήρε ένα μικρό προβάδισμα. Συνολικά πέντε παίκτες των γηπεδούχων είχαν διψήφιο αριθμό πόντων!

Στον νέο όμιλο της φάσης των «16» θα έχουμε ελληνικό εμφύλιο, καθώς η Καρδίτσα θα παίξει με την ΑΕΚ, ενώ αντίπαλες των ελληνικών ομάδων θα είναι η Άλμπα Βερολίνου και μια εκ των Τόφας ή Σολέ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-25,, 48-44, 58-60, 84-75

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 13 (3τρ., 8ασ.), Χόρχλερ 17 (10ριμπ.), Μπόθουελ 10, Δίπλαρος 14 (4τρ., 7ασ.), Κασελάκης 6 (2τρ., 5ριμπ.), Καμπερίδης 3 (1), Ουάσινγκτον, Ντ. Τζέφερσον 13 (1), Μάντσεν 8 (5ριμπ.).

ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ (Γιοβάνοβιτς): Τσεροβίνα 5 (1), Ντρόμπνιακ 6, Χάνλαν 8 (1), Μομίροφ 5 (1), Μεντάρεβιτς, Τόμπσον 14 (13ριμπ.), Ίλιτς 2, Χόκινς 12 (2), Νίκολιτς 15 (6ριμπ.), Ρέμπιτς 8 (2).

