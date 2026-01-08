AEK: Στην Ελλάδα ο Νάναλι, ενσωματώνεται στους «κιτρινόμαυρους»

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Τζέιμς Νάναλι, το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01).

Βαγγέλης Πάτας

Τζέιμς Νάναλι
INTIME NEWS
ΜΠΑΣΚΕΤ
Λίγες ώρες μετά την έλευση του 2026, η «Ένωση» έκανε το μπαμ με την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Νάναλι έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της πέμπτης (08/01), για να ενσωματωθεί στην ΑΕΚ. Ο 35χρονος, ο οποίος διαθέτει «πλούσιο» βιογραφικό από τη Euroleague, υπέγραψε μέχρι το φινάλε της σεζόν και θα πάρει τη θέση του Τζιάν Κλαβέλ στο «κιτρινόμαυρο» ρόστερ.

Στο «Ελ. Βενιζέλος» βρέθηκε για να τον υποδεχθεί ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΚΑΕ, Γιώργος Νικολάου.

Σχόλια
