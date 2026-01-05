ΑΕΚ: Το… ντόμινο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, φέρνει τον Καμπόκλο κοντά στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Μετά το πρωτοχρονιάτικο «μπαμ» με τον Τζέιμς Νάναλι, η ΑΕΚ παλεύει για να… πυροδοτήσει ακόμα μια «βόμβα» με τον Καμπόκλο, θέλοντας να κλείσει ποιοτικά το «κενό» που άφησε ο Κρις Σίλβα, ο οποίος συνεχίζει στη Φενέρμπαχτσε.

Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει κάνει κρούση στον 30χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος, όμως, μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι κοντά στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Αυτό συμβαίνει, έπειτα από το… ντόμινο που δημιουργήθηκε με τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Ολυμπιακό.

Η Παρτιζάν αποφάσισε να παραχωρήσει τον παίκτη και κινήθηκε άμεσα για την αντικατάσταση του, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τόνι Γιεκίρι. Ο Νιγηριανός ψηλός άφησε κενό στη φροντ λάιν της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία σκοπεύει να κινηθεί για την απόκτηση του Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Δημήτρη Ιτούδη στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η «ομάδα του στρατού» έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου σε σχέση με την ΑΕΚ, αλλά και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παρακολουθεί κι αυτός την περίπτωσή του.

