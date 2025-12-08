Ειρήνη Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

To μεσημέρι της Δευτέρας η Ειρήνη Μουρτζούκου, μίλησε για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Αμαλιάδας καθώς η πελάτης του αναμενόταν να καταθέσει ένα απολογητικό υπόμνημα για τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιώτη.

Ωστόσο, όπως λέει ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής αντ’ αυτού κατέθεσαν έγγραφο με το οποίο ζητούν την ακύρωση της προδικασίας.

Ο ίδιος εξηγεί τους λόγους που προχώρησαν σε αυτήν την απόφαση.

«Έχουν εκδοθεί 9 βουλεύματα που ζητούσαν προ της ολοκληρώσεως της δικογραφίες να καταγραφεί το περιεχόμενο όλων των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκαν 9 βουλεύματα, δεν έχουν γίνει αυτές οι απομαγνητοφωνήσεις και δεν μπορεί να απολογηθεί κανείς. Η Ειρήνη επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν διατάξει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και την καταγραφή τους από το χρονικό διάστημα 20 μέρες πριν το διάστημα του Παναγιωτάκη μέχρι και την ημέρα που φυλακίστηκε. Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο αυτού του παιδιού», ανέφερε στο Mega.

