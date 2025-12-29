Δεκάδες δέματα με Χριστουγεννιάτικα δώρα βρέθηκαν πεταμένα σε δάσος

Δεκάδες παραγγελίες βρέθηκαν κατεστραμμένες σε δάσος στο Άιλινγκεν της Γερμανίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η τοπική αστυνομία στο Άιλινγκεν της Γερμανίας ανακάλυψε δεκάδες χαμένα δέματα πεταμένα σε ένα δάσος, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνους που είχαν κάνει την παραγγελία. Τα δέματα, πολλά από τα οποία ήταν ανοιχτά ή κατεστραμμένα, προορίζονταν για παραλήπτες τόσο στο Άιλινγκεν όσο και στο κοντινό Μέερσμπουργκ.

