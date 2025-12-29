Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα μέσα σε λίγες μέρες, μπήκα στον έκτο μήνα»

Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή,

Σήμερα, η παρουσιάστρια μπήκε στο πλατό της «Super Κατερίνα» και σχολίασε το πόσο φούσκωσε η κοιλίτσα της μέσα σε λίγες μόνο μέρες.

«Φούσκωσα μέσα σε λίγες μέρες… Δεν κοιτάζομαι και τόσο πολύ στον καθρέφτη, αλλά βλέποντας τώρα στο μόνιτορ. Μπήκα στον έκτο μήνα, οπότε λογικό είναι. Ουσιαστικά είναι τρεισήμισι μήνες ακόμη. Χρόνια πολλά σε όλους!» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της.

