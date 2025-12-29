Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο έκανε unfollow από τα social media την Κατερίνα Καινούργιου.

«Ήμουν έξι μηνών έγκυος και είδα την ΚατΚεν και την τότε παρέα της να λέει "εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν πως νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη"» είπε μιλώντας στον Fipster.



Όπως εξηγησε ήταν ότι πιο άβολο της είχε συμβεί, προσθέτοντας χαρακτηριστικά «τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η ΚατΚεν "εεε, άβολο αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν"».



«Και είμαι σε μια φάση, γιατί; Γιατί το έπαιξες, γιατί το έκανες, γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω εγώ μαζί τους; Ξέρεις τις έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρει σε αυτή την θέση; Και έγινε το unfollow» κατέληξε η Μαίρη Συνατσάκη