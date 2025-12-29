Λαμία: Παραβίασε το STOP, τον εμβόλισε και έφερε τούμπες μέσα στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Ένα ακόμη τροχαίο σε «γνωστή» διασταύρωση της πόλης
Το πρωί της Δευτέρας (29/12) σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση των οδών Μητροπολίτη Δαμασκηνού και Άρη Βελουχιώτη, στην περιοχή Κάτω Ρεβένια Λαμίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, οδηγός οχήματος Toyota δεν σταμάτησε στο STOP της οδού Άρη Βελουχιώτη και συγκρούστηκε με μπλε Fiat, το οποίο κινούνταν κανονικά επί της οδού Μητροπολίτη Δαμασκηνού. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το Fiat ανετράπη και έκανε τούμπες στο οδόστρωμα.
Ο ηλικιωμένος οδηγός του Fiat τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από αστυνομικούς της Τροχαίας Λαμίας.
