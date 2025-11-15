Ειρήνη Μουρτζούκου: Ύποπτη και για το φόνο του μικρού Παναγιωτάκη - Πότε καταθέτει υπόμνημα

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, που βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών, καλείται τώρα να δώσει εξηγήσεις και για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εκπομπής, η Εισαγγελική Αρχή την θεωρεί πλέον τη μοναδική ύποπτη και για αυτήν την πέμπτη, κατά σειρά, υπόθεση παιδοκτονίας.

Λίγο πριν τις νέες αποκαλύψεις δημοσιογράφος της εκπομπής μίλησε με την μητέρα της Ειρήνης.

«Έχουμε να μιλήσουμε περίπου μια εβδομάδα. Περιμένει να δει τι γίνεται με τον Παναγιώτη. Τα γυρίζει όλα πίσω μπρος. Τώρα λέει ότι δεν τα έχει σκοτώσει. Δεν βγάζεις άκρη μαζί της. Με παρακαλεί να πάω να την δω αλλά εγώ αλήθεια δεν θέλω. Είναι πολύ δύσκολο, ένα παιδί στο χώμα και ένα παιδί στη φυλακή», λέει χαρακτηριστικά.

Θεωρεί αναμενόμενη την αντίδραση της Ειρήνης να κατηγορήσει την Πόπη για τον Παναγιωτάκη προκειμένου να την πάρει μαζί της.

«Ήταν κάτι που το έλεγε πως ήθελε να πάρει κάποιον μαζί της. Έχει εμμονή με την Πόπη όπως και μαζί μου. Είναι σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα και να κάνει διακοπές εκεί μέσα. Σαν να ζει τη ζωούλα της. Αλήθεια αναρωτιόμουν πως γίνεται να γελάει και να κοιμάται, ενώ έχει κάνει αυτά τα πράγματα και τη ρώτησα. Δεν μπορεί να μου απαντήσει…», προσθέτει.

Η μητέρα της Ειρήνης που δεν γνωρίζει ακόμα τις εξελίξεις για τον Παναγιώτη αναρωτιέται γιατί καθυστερεί η έρευνα

«Αφού έχουν κάνει όλη την έρευνα γιατί δεν λένε τι έγινε και με αυτό το παιδί. Από τον Παναγιωτάκη ξεκινήσαμε και βρέθηκαν τα υπόλοιπα. Αυτή είναι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος ύποπτος… Την Πόπη την κατηγορεί από εμμονή. Έχουν ψάξει τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα… Οι άλλοι που πρέπει να κυνηγηθούν είναι οι ιατροδικαστές. Γιατί όλα ξεκίνησαν από τα λάθη τους. Αν είχαν βγάλει σωστές ιατροδικαστικές και είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο να κλάψουμε τόσα παιδάκια…», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης