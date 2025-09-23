Ειρήνη Μουρτζούκου: Θέμα χρόνου να κληθεί στο Ανθρωποκτονιών

Σε νέα εξέλιξη για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, αναμένεται σύντομα να κληθεί να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τον θάνατο του τελευταίου της παιδιού, που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024.

Η κλήση αναμένεται μόλις παραδοθεί το πόρισμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία έχουν εξετάσει τις συσκευές κινητών της μητέρας του μικρού Παναγιώτη, Πόπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο γυναικών από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, οπότε και συνελήφθη η Ειρήνη Μουρτζούκου, είναι εκτενείς, συνεχείς και πραγματοποιήθηκαν μέσω Messenger. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που φαίνεται να υπήρξαν στα social media μεταξύ της μητέρας του παιδιού, Πόπης, και της Ειρήνης Μουρτζούκου, μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν από τη σύλληψή της.