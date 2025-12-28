ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα - Τουλάχιστον ένας νεκρός και ένας τραυματίας - Βίντεο
Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος δείχνει ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου πριν συντριβεί
Τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή (28/12) στο Hammonton του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, με ένα άτομο να χάνει τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 7 μ.μ. ώρα Ελλάδος), κοντά στην οδό Basin και τη Λεωφόρο North White Horse, σύμφωνα με το 6abc.com.
Βίντεο που τραβήχτηκε από το πάρκινγκ ενός κοντινού καταστήματος έδειχνε μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο της αναφερόμενης συντριβής. Ένα άλλο βίντεο από τον τόπο του συμβάντος δείχνει ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου πριν συντριβεί.
