Πώς το στρες των γιορτών επηρεάζει το έντερο: Οι 6 λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί

Αν το στρες των γιορτών έχει «καταστρέψει» το έντερό σας, δεν είστε μόνοι.

Το 76% των Αμερικανών αντιμετωπίζουν πεπτικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, σύμφωνα με πρόσφατη εθνική έρευνα των Oshi Health και YouGov.

Τα πεπτικά προβλήματα μπορεί να προκληθούν όχι μόνο από την υπερφαγία των γιορτών, αλλά και από το στρες. Οι οικονομικές ανησυχίες, οι διαταραγμένες ρουτίνες και η κούραση συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών αιτιών.

Pexels

«Βλέπω αύξηση στα γαστρεντερικά προβλήματα που σχετίζονται με ψυχολογική πίεση κατά τη διάρκεια των γιορτών», δήλωσε η Δρ. Κλέιρ Μπράντον, γαστρεντερική ψυχίατρος στη Νέα Υόρκη, στο Fox News Digital. «Όταν βιώνετε στρες, το σώμα σας παράγει περισσότερες ορμόνες απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης, που ενεργοποιούν μια σειρά φλεγμονωδών αντιδράσεων». Οι ορμόνες του στρες μπορούν να δράσουν απευθείας στο έντερο, προκαλώντας περισσότερα πεπτικά προβλήματα και απομακρύνοντας το σώμα από τη «λειτουργία ξεκούρασης και πέψης», πρόσθεσε η Μπράντον.

«Το στρες ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα, που επιβραδύνει την πέψη», είπε ο Δρ. Ντέιβιντ Κλαρκ, γαστρεντερολόγος από το Όρεγκον και πρόεδρος της Ένωσης για τη Θεραπεία Νευροπλαστικών Συμπτωμάτων. «Αυτό μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, κράμπες, ναυτία και μερικές φορές κοιλιακό πόνο».

Τα καλά νέα, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι ότι μερικά απλά βήματα μπορούν να βοηθήσουν στην επαναφορά του πεπτικού συστήματος μετά τις γιορτές.

Pexels

1. Επαναφέρετε τον ύπνο σας

«Όταν ταξιδεύω και εκτροχιάζομαι, η κύρια εστίασή μου είναι να επαναφέρω τον ύπνο μου», λέει η Μπράντον. Προτείνει να επαναφέρετε τις συνήθειες χαλάρωσης, όπως βαθιά αναπνοή και μυϊκή χαλάρωση.

2. Τρώτε ισορροπημένα γεύματα πλούσια σε φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην κινητικότητα της πέψης και στη στήριξη της υγιούς μικροβιολογίας του εντέρου, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση μετά τις γιορτές.

«Ισχύουν οι συνηθισμένες αρχές για τη στήριξη της πέψης», λέει ο Κλαρκ. «Μια ισορροπημένη διατροφή με φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και όσπρια, η αποφυγή υπερβολικά επεξεργασμένων τροφών και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ διατηρούν το μικροβίωμα του εντέρου υγιές».

Ο ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο για την υγεία του εντέρου. Έρευνες δείχνουν ότι ο ανεπαρκής ή διαταραγμένος ύπνος μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση και τη λειτουργία του μικροβιώματος του εντέρου, επηρεάζοντας μεταβολικούς και ανοσοποιητικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συνολική υγεία.

3. Παραμείνετε ενυδατωμένοι

Η σωστή ενυδάτωση βοηθά επίσης την πέψη, λέει ο Κλαρκ. Τα ταξίδια μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολα για το έντερο, ειδικά στις πτήσεις όπου η χαμηλή υγρασία στην καμπίνα οδηγεί το σώμα να απορροφά νερό από τα έντερα, προκαλώντας δυσκοιλιότητα. Η κατανάλωση νερού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις πτήσεις — και η περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης — μπορεί να βοηθήσει στην αντιστάθμιση των πεπτικών προβλημάτων λόγω αφυδάτωσης. Συνίσταται επίσης να πίνετε νερό σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

4. Επαναφέρετε την τακτική άσκηση

Και οι δύο γιατροί συμφωνούν ότι η άσκηση υποστηρίζει την πέψη και τον έλεγχο του στρες, δύο παράγοντες κλειδιά για την αποκατάσταση του εντέρου. «Οι περίπατοι μπορεί να είναι αρκετοί, αλλά αν υπάρχει χώρος για περισσότερα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων απαλών διατάσεων, αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ», συμβουλεύει η Μπράντον.

5. Μειώστε το στρες σταδιακά

Η διαχείριση του στρες παίζει κρίσιμο ρόλο στην υγεία του εντέρου και οι ειδικοί λένε ότι οι μικρές, σταθερές συνήθειες μπορούν να μειώσουν τα γαστρεντερικά συμπτώματα.

Η Μπράντον προτείνει να ηρεμήσετε το νευρικό σύστημα με αναπνευστικές ασκήσεις και να επιβραδύνετε τα γεύματα. «Αν τρέχετε συνεχώς, σε μια στάση στο αεροδρόμιο, τρώτε υπερβολικά γλυκά και απομακρύνεστε από τις ρουτίνες σας, περιμένετε διαταραχές στο έντερο. Σκεφτείτε το σαν κάτι που μπορείτε να επαναφέρετε όταν επιστρέψετε σπίτι».

6. Αποφύγετε «καθαρισμούς» και αποτοξινώσεις

Ο Κλαρκ λέει ότι οι αποτοξινώσεις δεν είναι απαραίτητες και μπορεί να είναι επιβλαβείς. Αντίθετα, προτείνει να τηρείτε τα βασικά — ενυδάτωση, ισορροπημένα γεύματα, τακτικό ύπνο και άσκηση. Οι γιατροί λένε ότι το έντερο έχει σχεδιαστεί να αναρρώνει μόνο του με συνεπείς υγιείς συνήθειες αντί για ακραίες παρεμβάσεις.

Αν και τα σύντομα συμπτώματα μπορεί να υποχωρήσουν μέσα σε ώρες και συνήθως είναι προσωρινά, οι ειδικοί λένε ότι τα επίμονα προβλήματα δεν πρέπει να αγνοούνται.

