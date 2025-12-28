Πώς το στρες των γιορτών επηρεάζει το έντερο: Οι 6 λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί

Τα πεπτικά προβλήματα μπορεί να προκληθούν όχι μόνο από την υπερφαγία των γιορτών, αλλά και από το στρες - Οι βασικές αιτίες και πώς να τις αντιμετωπίσετε

Newsbomb

Πώς το στρες των γιορτών επηρεάζει το έντερο: Οι 6 λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν το στρες των γιορτών έχει «καταστρέψει» το έντερό σας, δεν είστε μόνοι.

Το 76% των Αμερικανών αντιμετωπίζουν πεπτικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, σύμφωνα με πρόσφατη εθνική έρευνα των Oshi Health και YouGov.

Τα πεπτικά προβλήματα μπορεί να προκληθούν όχι μόνο από την υπερφαγία των γιορτών, αλλά και από το στρες. Οι οικονομικές ανησυχίες, οι διαταραγμένες ρουτίνες και η κούραση συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών αιτιών.

stress-giortes-2.jpg

Pexels

«Βλέπω αύξηση στα γαστρεντερικά προβλήματα που σχετίζονται με ψυχολογική πίεση κατά τη διάρκεια των γιορτών», δήλωσε η Δρ. Κλέιρ Μπράντον, γαστρεντερική ψυχίατρος στη Νέα Υόρκη, στο Fox News Digital. «Όταν βιώνετε στρες, το σώμα σας παράγει περισσότερες ορμόνες απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης, που ενεργοποιούν μια σειρά φλεγμονωδών αντιδράσεων». Οι ορμόνες του στρες μπορούν να δράσουν απευθείας στο έντερο, προκαλώντας περισσότερα πεπτικά προβλήματα και απομακρύνοντας το σώμα από τη «λειτουργία ξεκούρασης και πέψης», πρόσθεσε η Μπράντον.

«Το στρες ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα, που επιβραδύνει την πέψη», είπε ο Δρ. Ντέιβιντ Κλαρκ, γαστρεντερολόγος από το Όρεγκον και πρόεδρος της Ένωσης για τη Θεραπεία Νευροπλαστικών Συμπτωμάτων. «Αυτό μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, κράμπες, ναυτία και μερικές φορές κοιλιακό πόνο».

Τα καλά νέα, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι ότι μερικά απλά βήματα μπορούν να βοηθήσουν στην επαναφορά του πεπτικού συστήματος μετά τις γιορτές.

stress-giortes-3.jpg

Pexels

1. Επαναφέρετε τον ύπνο σας

«Όταν ταξιδεύω και εκτροχιάζομαι, η κύρια εστίασή μου είναι να επαναφέρω τον ύπνο μου», λέει η Μπράντον. Προτείνει να επαναφέρετε τις συνήθειες χαλάρωσης, όπως βαθιά αναπνοή και μυϊκή χαλάρωση.

2. Τρώτε ισορροπημένα γεύματα πλούσια σε φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην κινητικότητα της πέψης και στη στήριξη της υγιούς μικροβιολογίας του εντέρου, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση μετά τις γιορτές.

«Ισχύουν οι συνηθισμένες αρχές για τη στήριξη της πέψης», λέει ο Κλαρκ. «Μια ισορροπημένη διατροφή με φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και όσπρια, η αποφυγή υπερβολικά επεξεργασμένων τροφών και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ διατηρούν το μικροβίωμα του εντέρου υγιές».

Ο ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο για την υγεία του εντέρου. Έρευνες δείχνουν ότι ο ανεπαρκής ή διαταραγμένος ύπνος μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση και τη λειτουργία του μικροβιώματος του εντέρου, επηρεάζοντας μεταβολικούς και ανοσοποιητικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συνολική υγεία.

3. Παραμείνετε ενυδατωμένοι

Η σωστή ενυδάτωση βοηθά επίσης την πέψη, λέει ο Κλαρκ. Τα ταξίδια μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολα για το έντερο, ειδικά στις πτήσεις όπου η χαμηλή υγρασία στην καμπίνα οδηγεί το σώμα να απορροφά νερό από τα έντερα, προκαλώντας δυσκοιλιότητα. Η κατανάλωση νερού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις πτήσεις — και η περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης — μπορεί να βοηθήσει στην αντιστάθμιση των πεπτικών προβλημάτων λόγω αφυδάτωσης. Συνίσταται επίσης να πίνετε νερό σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

4. Επαναφέρετε την τακτική άσκηση

Και οι δύο γιατροί συμφωνούν ότι η άσκηση υποστηρίζει την πέψη και τον έλεγχο του στρες, δύο παράγοντες κλειδιά για την αποκατάσταση του εντέρου. «Οι περίπατοι μπορεί να είναι αρκετοί, αλλά αν υπάρχει χώρος για περισσότερα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων απαλών διατάσεων, αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ», συμβουλεύει η Μπράντον.

5. Μειώστε το στρες σταδιακά

Η διαχείριση του στρες παίζει κρίσιμο ρόλο στην υγεία του εντέρου και οι ειδικοί λένε ότι οι μικρές, σταθερές συνήθειες μπορούν να μειώσουν τα γαστρεντερικά συμπτώματα.

Η Μπράντον προτείνει να ηρεμήσετε το νευρικό σύστημα με αναπνευστικές ασκήσεις και να επιβραδύνετε τα γεύματα. «Αν τρέχετε συνεχώς, σε μια στάση στο αεροδρόμιο, τρώτε υπερβολικά γλυκά και απομακρύνεστε από τις ρουτίνες σας, περιμένετε διαταραχές στο έντερο. Σκεφτείτε το σαν κάτι που μπορείτε να επαναφέρετε όταν επιστρέψετε σπίτι».

6. Αποφύγετε «καθαρισμούς» και αποτοξινώσεις

Ο Κλαρκ λέει ότι οι αποτοξινώσεις δεν είναι απαραίτητες και μπορεί να είναι επιβλαβείς. Αντίθετα, προτείνει να τηρείτε τα βασικά — ενυδάτωση, ισορροπημένα γεύματα, τακτικό ύπνο και άσκηση. Οι γιατροί λένε ότι το έντερο έχει σχεδιαστεί να αναρρώνει μόνο του με συνεπείς υγιείς συνήθειες αντί για ακραίες παρεμβάσεις.

Αν και τα σύντομα συμπτώματα μπορεί να υποχωρήσουν μέσα σε ώρες και συνήθως είναι προσωρινά, οι ειδικοί λένε ότι τα επίμονα προβλήματα δεν πρέπει να αγνοούνται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:54ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με επέλαση ψύχους - Προειδοποίηση για 4 περιοχές

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ταϊβάν: Η στιγμή που μητέρα παίρνει το μωρό της σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια των 7 Ρίχτερ - Βίντεο

21:27ΑΠΟΨΕΙΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η μοναξιά μιας απόλυτης παρουσίας

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένο ζευγάρι ηλικιωμένων σε φλεγόμενο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Επτά απεγκλωβισμοί από την Πυροσβεστική - Βίντεο

21:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμια κορυφή για την Ελλάδα: Η Φωτεινή Τριχά καλύτερη πολίστρια του 2025!

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμάκωση με κλείσιμο και των παράδρομων της Αθηνών-Λαμίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Σημαντικό «διπλό» της Τότεναμ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

20:54LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου: Η τρυφερή ανάρτηση με την 4 μηνών κόρη του στην παραλία

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι στο Σουρινάμ: «Σκότωσε τα ίδια του τα παιδιά» - Εννέα νεκροί, εκ των οποίων πέντε ανήλικοι

20:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα - Τουλάχιστον ένας νεκρός και ένας τραυματίας - Βίντεο

20:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Νικ Κύργιος νικητής στη «Μάχη των φύλων» με την Αρίνα Σαμπαλένκα

20:20WHAT THE FACT

Πώς το στρες των γιορτών επηρεάζει το έντερο: Οι 6 λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Φουλάρει» για στόπερ, Ντρκούσιτς και Μάρκοβιτς σε πρώτο πλάνο

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες διαμέρισμα στην Τούμπα - Βίντεο από το σημείο

20:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καστοριά: Διαρρήκτες εισέβαλαν σε Δημοτικό Σχολείο τις ημέρες των Χριστουγέννων - Έκλεψαν εξοπλισμό που είχε αποκτηθεί με δωρεές

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες πτώσεις δέντρων λόγω των θυελλωδών ανέμων - Βίντεο, φωτογραφίες

19:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVE- Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι έτοιμοι για ειρήνη - «Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των συνομιλιών»

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ θα μιλήσουν ξανά μετά τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:29ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Καμπομπάσο: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά το ρεβεγιόν με θαλασσινά

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμάκωση με κλείσιμο και των παράδρομων της Αθηνών-Λαμίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένο ζευγάρι ηλικιωμένων σε φλεγόμενο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Επτά απεγκλωβισμοί από την Πυροσβεστική - Βίντεο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

«Θεομηνία» στον Θερμαϊκό: «Κόβουν» την ανάσα εικόνες από τους ισχυρούς ανέμους - Βίντεο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» - Το σημείωμα του 66χρονου που μαχαίρωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

21:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμια κορυφή για την Ελλάδα: Η Φωτεινή Τριχά καλύτερη πολίστρια του 2025!

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

19:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVE- Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι έτοιμοι για ειρήνη - «Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των συνομιλιών»

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

18:23ΕΛΛΑΔΑ

«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων στη Βοιωτία - Πού εντοπίζονται προβλήματα

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

21:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με επέλαση ψύχους - Προειδοποίηση για 4 περιοχές

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

21:27ΑΠΟΨΕΙΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η μοναξιά μιας απόλυτης παρουσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ