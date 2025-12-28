Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Άμεση επέμβαση σε έκτακτο περιστατικό στην Ακρόπολη

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Σάββατο (27/12), ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία όταν κλήθηκε και προσέφερε Πρώτες Βοήθειες σε Ιταλίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε έμπροσθεν της Ακρόπολης.

Συγκεκριμένα, εθελοντές Υγείας και Σαμαρείτες - Διασώστες του Ε.Ε.Σ., έσπευσαν να προσφέρουν Πρώτες Βοήθειες σε 78χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά (κάταγμα ισχίου) στα Προπύλαια του μνημείου.

Οι εθελοντές παρέμειναν στο πλευρό της έως ότου παρελήφθη από κλιμάκιο διασωστών για την άμεση διακομιδή της με ασθενοφόρο σε θεραπευτήριο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές και το νοσηλευτικό προσωπικό του που στελεχώνουν σε καθημερινή βάση τους δύο Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών στην Ακρόπολη, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς πολυάριθμα έκτακτα περιστατικά, αποδεικνύοντας την υψηλή εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν αλλά και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει.

