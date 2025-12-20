Ερυθρός Σταυρός: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας των δύο φορέων σε κρίσιμους τομείς πολιτικής προστασίας, υγειονομικής κάλυψης και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί αφενός στη διασφάλιση υγειονομικής και ιατρικής κάλυψης, καθώς και στην παροχή πρώτων βοηθειών σε εκδηλώσεις πανελλαδικής εμβέλειας, εθιμοτυπικές δράσεις, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα, και αφετέρου στη βελτίωση των μηχανισμών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα συνδράμει στην υγειονομική κάλυψη, στην υποστήριξη του προσωπικού δασοπυρόσβεσης, στην παροχή πρώτων βοηθειών και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πληγέντες πολίτες και στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών του Υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος σε Πρώτες Βοήθειες, Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, ΚΑΡΠΑ και χρήση ΑΕΑ (AED), καθώς και σε θέματα ναυαγοσωστικής και διάσωσης στο υγρό στοιχείο. Παράλληλα, προβλέπονται κοινές ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών, καθώς και έγκαιρη πληροφόρηση ευάλωτων ομάδων σε περιπτώσεις υγειονομικών κρίσεων, ενώ το Υπουργείο θα στηρίξει το έργο του Ε.Ε.Σ. μέσω της προβολής του και της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου μας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επισφραγίζει μια σχέση εμπιστοσύνης και κοινής αποστολής, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί έναν ιστορικό και αναγνωρισμένο πυλώνα ανθρωπιστικής προσφοράς. Με διαχρονική παρουσία δίπλα στην κοινωνία, σε περιόδους κρίσης αλλά και πρόληψης, ενσαρκώνει αξίες που είναι απολύτως συμβατές με τη φιλοσοφία της σύγχρονης Πολιτικής Προστασίας: αλληλεγγύη, εθελοντισμός, ετοιμότητα και φροντίδα για τον πιο ευάλωτο συμπολίτη μας».

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Συμπορευόμαστε και συνοδοιπορούμε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ως αποτέλεσμα κοινών αρχών, θέσεων και αντιλήψεων σε θέματα ανθρωπισμού, αλτρουισμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τους διακριτούς εθελοντές του, βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή της προσφοράς, επεμβαίνοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη (πυρκαγιές, πλημμύρες, μολυσματικές ασθένειες κ.α.) προκύψει στη χώρα. Σας διαβεβαιώνω ότι οι κοινές μας προσπάθειες θα ευοδωθούν και θα είμαστε άξιοι συνεχιστές της μοναδικής παρακαταθήκης, κληρονομίας και μεγάλης προσφοράς των εθελοντών του Ε.Ε.Σ. οι οποίοι σε όλη τη διαδρομή του Ελληνικού Έθνους στάθηκαν αρωγοί της Πολιτείας».