Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εθελοντές έψαλαν τα κάλαντα στον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα
Ο Δήμαρχος Αθηναίων συνεχάρη τις εθελόντριες και τις ευχαρίστησε προσωπικά για το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο που προσφέρουν καθημερινά στην ελληνική κοινωνία
Με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες γέμισε το πρωί της Τρίτης (23/12) το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών από εθελόντριες του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έψαλαν τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Χάρη Δούκα, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου Αυγερινού.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων συνεχάρη τις εθελόντριες και τις ευχαρίστησε προσωπικά για το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο που προσφέρουν καθημερινά στην ελληνική κοινωνία.
